На Кубани из-за массового ДТП, в котором погиб человек, на трассе образовалась многокилометровая пробка

Массовая авария произошла в четверг, 27 июня. В 11:00 на 1392-м километре трассы М4 «Дон» около поворота в село Фанагорийское под Горячим Ключом столкнулись сразу несколько автомобилей.

Фото: instagram.com/gk_news

По предварительным данным, водитель за рулем Mercedes с номерами Самарской области заснул за рулем. Из-за этого машина выехала на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с тремя машинами - Hino, Fiat и «десяткой».

Фото: instagram.com/gk_news

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб. Удар был такой сильный, что вытащить тело мужчины удалось только спасателям. Как удалось узнать «КП» - Кубань», за рулем машины находился 30-летний Юрий Савченко. У него остались жена и маленькие дети.

Фото: instagram.com/gk_news

В Mercedes сработали все подушки безопасности, поэтому водитель и трое детей, что находились в машине, остались живы, но их доставили в больницу.

- В больницу на обследование доставили водителя и пассажира Hino, а также двоих пассажиров Mercedes, - рассказал старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко. - Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции.

Фото: instagram.com/gk_news

Из-за аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка. Движение, по словам очевидцев, парализовано уже порядка двух часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717068" frameborder="0"></iframe> Пробка на трассе около Горячего Ключа Видео: instagram.com/gk_news.

- Пробка в сторону Краснодара начинается неподалеку от часовни Николая Чудотворца. Наглые водители едут по встречке, провоцируя новую беду, - говорит водитель, который попал в затор.