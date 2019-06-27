«Дети облизываются, когда я ужинаю в ресторане, а им ничего не покупаю»: рассуждения отца из Анапы возмутили пользователей соцсетей

В начале июня из Владивостока в Анапу приехал 36-летний бизнес-тренер Павел Стандзонь. Причем не работать, а отдыхать и проводить время с двумя своими дочками. И о том, как ему живется в Анапе с детьми, рассказывает у себя на странице в Фейсбук. Пишет много о том, как именно воспитывает дочек, а заодно учит народ финграмотности. В одном из сообщений Павел написал, что поставил дочерей Аню и Любу перед выбором – они либо гуляют, либо – едят дома! Потому что у него, бизнес-тренера, оказывается, нет бюджета на детей. Только на самого себя.

«Мои дети, уже не обижаются, но до сих пор облизываются, когда я иду с ними в кафе поужинать, а им не покупаю ничего. Так как это мои деньги, выделенные на еду, а они могут поесть дома», - написал у себя в Фейсбуке Павел Стандзонь. - В первые два раза были и возмущения и обиды, когда я хрустел сочной курочкой, или поедал гирос на их глазах… Забавно, конечно, наблюдать за окружающими, когда сидят рядом двое детей без ничего, а папа хрустит сочной курочкой. Но у меня ничего не ёкает внутри, я даю выбор, я показываю свободу выбора».

С детьми отец, у которого свой взгляд на их воспитание, не живет. С дочками он видится несколько раз в неделю. А живут девочки с мамой в Анапе. Но такой способ воспитания и управления деньгами народ в соцсетях не принял. На страницу коуча тут же полилась критика.

- Может, лучше сразу посадить детей в колонию для несовершеннолетних за непослушание? А то как-то мягко, всего лишь прогулку заканчивать незамедлительно, - написала девушка.

- Вам не детей, вам нужно было собаку завезти, животных дрессировать логичнее, - согласилась другая женщина.

- Если это правда, то бедные дети. Они скоро вырастут и вы поменяетесь ролями! Поднесут вам стакан воды и выпьют на ваших глазах! Ну а потом и курочкой похрустят! Куда мир катится, - удивился мужчина.

Коуч распределяет свои доходы по категориям: еда, связь, транспорт, жилье и т.д. По каждой ставит лимит трат в месяц, который нарушать нельзя. Мужчина в разводе, но у него есть девушка Оля, которая работаем в детском лагере в Москве. Когда они созвонились, у Павла сняли на 56 рублей больше за связь, чем он рассчитывал. Бизнес-тренер тут же попросил свою даму сердца компенсировать эти траты.

Еще мужчина продумал чёткий регламент встреч с детьми. Он прописывает маршрут прогулок и утверждает его с дочками, чтобы между ними не было конфликта. Когда он встречается с ними, главное условие, что они были сытыми. Если вдруг девочки, которым уже лет по 10-13, вдруг попросят чего, прогулка заканчивается и они идут домой. Да и с дочкам этот бизнес-тренере долго не разгуливает – прогулка длится до 4 часов.

ВОПРОС РЕБРОМ

Могут ли папашу лишить за такое воспитание родительских прав?

- Да, могут, - говорит юрист по правам ребенка Сергей Петров. – Для этого один из родителей должен пойти в суд. В статье 69 семейного кодекса описаны случаи злоупотребления родительскими правами, если перед судом удастся доказать, что мать или отец нарушают закон, то родительских прав лишат. Второй момент, мама детей конкретно в этом случае должна обратиться в органы опеки, их сотрудники обязаны опросить отца и детей. В итоге специалисты должны установить, было ли здесь жестокое обращение с детьми по статье 156 УК РФ. Если да, то материалы дела передают в полицию, они проверяют данные и фиксируют нарушение. Материалы передают в суд, а подозреваемого задерживают.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Отец утверждается за счет детей

- Такое поведение взрослого человека происходит часто, если у отца или матери есть детская травма, - объясняет детский психолог Юлия Магомедова. – Их родители могли так же поступать с ними в детстве, как сейчас они делают со своим чадом. Мужчина пытается доказать детям, что вот я бог, а вы - никто. У девочек из-за этого может сложиться неправильный образ будущего избранника. Образ отца важен для них, именно его они накладывают на своих партнеров до замужества, чтобы он хоть как-то соответствовал отцу. Поэтому они рискуют найти супруга-тирана, будут его терпеть и страдать. Для них это будет нормой. Нормальные дети всегда сопротивляются и капризничают, если взрослый купил себе еду, а ему нет. Это нормально, плохо, когда этого не происходит – значит, ребенку сломали волю.