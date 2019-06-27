2-я вице-мисс «Краса России-2019»: Никто из конкурсанток не верил, что я войду в тройку лучших!

Финал всероссийского конкурса «Краса России-2019», отгремевший в Москве, порадовал сочными кадрами ценителей женской красоты. Из 48 красавиц выбрали ту, что, по мнению жюри, достойна носить корону и представить на международном соревновании страну на международном соревновании «Мисс Земля». Это 17-летняя Анна Бакшеева из Читы.

Четыре девушки, представлявшие Краснодарский край, первое место не заняли, зато одной из них удалось войти в тройку лучших. 27-летняя краснодарка Наталья Федорова стала 2-й вице-мисс на конкурсе «Краса России-2019». Стоит сказать, когда ведущий произнес ее имя, девушка немного растерялась - на ее лице было заметно удивление.

Главная поддержка Натальи - ее семья. Фото: instagram.com/msk_fedorova

- На самом деле я, правда, не ожидала, что получу это звание. Изначально поучаствовать в конкурсе мне предложила подруга. Прошла все отборы, вышла в финал, но на победу не рассчитывала. Мне хотелось поучаствовать в дефиле, пройтись по большому подиуму, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Наталья Федорова. - Многие конкурсантки не воспринимали меня серьезно, были уверены, что я им не конкурент. Во время репетиций меня ставили позади, а оказалось, что жюри все же меня заметили. Я получила корону и звание. Контракты со мной пока никто не заключал.

Фото: instagram.com/msk_fedorova

В отличие от других девушек в повседневной жизни Наталья не щеголяет по подиуму. Ее стезя - спортивный зал. С детства она занималась художественной гимнастикой, теперь же - тренирует ребятню.

После конкурса Наталья собирается вернуться на любимую работу, чтобы продолжить тренировать детей. Фото: instagram.com/msk_fedorova

- Я занималась 13 лет. Привела в секцию меня изначально мама и буквально сразу же я влюбилась в этот вид спорта. Особенно я обожала атмосферу, которая была у нас. Мы были как большая дружная семья. Именно этого мне не хватало, ведь меня воспитывали только мама и бабушка, - продолжает Наталья. - А вообще я с детства мечтала стать тренером. И вот я готовлю чемпионок. Это непередаваемое чувство, когда берешь трехгодовалых деток и ведешь их к победе, может быть, и на маленьких турнирах, но все же берет гордость.

Шпагаты Натальи - идеальны! Фото: instagram.com/msk_fedorova

Сама же Наталья многократный призер различных чемпионатов, причем не только в России, но и за рубежом.

- Участвовать в более серьезных соревнованиях финансово затратно. Позволить себе этого я не могла. У меня мама-пенсионер, семью нужно было кормить. Совмещать учебу, тренировки и работу было невозможно, подготовка к чемпионатам занимает очень много сил, - добавляет девушка. - Я думаю, что важно трудиться, причем в любом деле, за которое вы беретесь. Отчасти считаю, что поэтому я и заняла 3 место на конкурсе. А еще у меня была отличная поддержка. Родные, друзья, знакомые - все следили за ходом этого состязания. И для них мое звание - повод для гордости.

А после конкурса Наталья планирует вернуться к любимому делу - детишки уже заждались.