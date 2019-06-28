2019-06-28T00:42:56+03:00
Общество

В Сочи ищут на работу принцессу Фиону, а в Анапе – уличных татуировщиков

Этим летом на курортах Краснодарского края можно найти такую работу, о которой даже не мечтали
Варвара ДЫМ
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Фото: кадр из мультфильма "Шрек"Фото: кадр из мультфильма "Шрек"
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Курорты Краснодарского края забиты туристами. Люди едут на Черноморское побережье со всех уголков страны. Причем заполнены кубанские здравницы не на все сто - в среднем загрузка составляет 87%.

- Единовременно предприятия сферы гостеприимства могут принять свыше 400 тысяч туристов, а наши пляжи - более полумиллиона отдыхающих. – говорит министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.- И потенциал и возможности для размещения у нас есть.

Место на побережье найдут не только туристы, но и те, кто хочет на них заработать. На курортах Краснодарского края предлагают такие вакансии, о которых многие даже не мечтали. Ну или просто не слышали. Например, в Сочи нужна девушка на роль принцессы Фионы из «Шрека». Ее покрасят зеленой краской и наденут на нее платье в тон.

- В ее обязанности входит поиск и приглашение клиентов на морские прогулки на катерах и яхтах, - рассказывают эксперты сайта «Авито Работа». Именно там появилась эта вакансия. - График работы свободный, главное – результат.

Причем за эту работу еще обещают и хорошо платить - 100 000 рублей. Правда, работодатель не сообщает, это в месяц или за весь срок.

В Анапе такую же зарплату готовы давать мастеру художественной татуировки. Причем сам тату-салон находится в 30 метрах от Черного моря.

Кроме того, в Анапе еще можно устроиться водителем УАЗика и возить туристов в джиппинг-путешествия. Но водителя с небольшим стажем не возьмут – только опытного. Ему готовы платить 40 000 рублей в месяц.

А вот в Геленджике ждут сотрудников без опыта работы. Есть на курорте крокодиловый каньон, в котором набирают на лето фотографов и продавцов.

- Помимо ежедневного заработка в размере 1 000 рублей, автор объявления обещает денежные бонусы, - рассказали сайту «КП»-Кубань» эксперты «Авито.Работа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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