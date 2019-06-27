В Сочи отчим-педофил сразу после свадьбы начал приставать к падчерице

38-летний Вадим не раз приставал к своей падчерице. Однако об этом 12-летная Катя (имя изменено - Авт.), запуганная взрослым мужчиной, ничего не рассказывала. И лишь спустя несколько месяцев после развода мамы прервала молчание и призналась.

- Нам поступило заявление от 36-летней Анны М. Женщина узнала от своей дочери о том, что бывший муж Вадим в октябре 2018 года, в январе и марте 2019 года пытался ее изнасиловать, а также совершал развратные действия, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Со слов матери, сам мужчина приехал из Уфы около 10 лет назад и проживал на территории города без регистрации.

Узнав о случившемся, мать девочки обратилась в полицию.

В октябре 2018 года она вышла замуж за Вадима. Но брак был недолгим - уже в марте 2019 года они развелись.

- Когда мамы не было дома, отчим ко мне приставал, - рассказывала шестиклассница. - Первый раз это произошло спустя три или четыре дня после свадьбы родителей.

Мужчина зашел в комнату к девочке, положил ей руку на ногу, а затем начал трогать. Катя, испугавшись, попыталась вырваться, но отчим начал ей угрожать.

- Если что-нибудь скажешь маме, я тебя прибью! - шепотом сказал он ей на ухо.

Толкнув девочку на кровать, он закрыл ей рот рукой и попытался изнасиловать. Но осуществить задуманное отчиму-педофилу не удалось.

Сейчас правоохранители выясняют, где сейчас находится мужчина.

- Тогда он совершил развратные действия в отношения девочки и удалился. Тоже самое произошло в январе и марте 2019 года, - поясняет «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Семья на учете в ОПДН не состоит.

Сейчас правоохранители проверяют каждое слово девочки и выясняют, где сейчас находится Вадим.

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