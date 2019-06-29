На кубанского судью заведут дело о взятке и несправедливом приговоре

Судейская коллегия Кубани одобрила возбуждение уголовного дела в отношении темрюкского служителя Фемиды.

Напомним, ранее Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил представление в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского районного суда Павла Грачева.

Заседание должно было состояться 26 апреля, но тогда оно было отложено. И вот вопрос о привлечении судьи к ответственности рассмотрен.

- Дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского районного суда Грачева, - говорится в сообщении на сайте Квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Павел Грачев подозревается в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ) и вынесение заведомо неправосудного решения (ч.1 ст.305 УК РФ). Подробности уголовного дела пока неизвестны. Однако, если вина служителя Фемиды будет доказана, он может не только лишиться своего статуса, но и получить тюремный срок, причем большой. По первой статье судье грозит до десяти лет лишения свободы, по второй – до четырех лет.

Известно, что сам судья свою вину не признает.

СПРАВКА «КП»

Федеральный судья Павел Грачев бессрочно наделен полномочиями указом президента от 4 сентября 2000 года. С этого же года он возглавлял Темрюкский районный суд.

Согласно опубликованным сведениям о доходах, служитель Фемиды в 2017-м году заработал 2,15 млн рублей, а его супруга немногим более 400 тысяч рублей. В собственности у супругов земельные участки и два жилых дома, а также автомобиль BMW X3.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил представление в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского районного суда (читайте далее)

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