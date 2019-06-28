Перед концертом в Новороссийске Юрия Шатунова увезла скорая

Звезда 90-х, 45-летний Юра Шатунов, чьи «Белые розы» и «Седая ночь» сводили с ума миллионы девушек страны, сейчас гастролирует по Черноморскому побережью. И везде - аншлаги. В Новороссийске билеты на концерт Шатунова раскупили еще за неделю до начала, в зале не было ни одного свободного места. Но это выступление чуть не оказалось под угрозой. Его могли отменить, если бы не новороссийские медики. За несколько часов до мероприятия у Шатунова сильно заболел зуб, да так, что певцу пришлось вызвать скорую. Об этом перед началом концерта рассказал сам певец.

- Пришлось нам обратиться в скорую, приехали клёвые девчонки, - сказал со сцены Юрий Шатунов. – Быстро всё организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это, если бы все было иначе, то я сегодня бы здесь не стоял.

Директор Юры Шатунова Аркадий Кудряшов подтвердил сайту «КП»-Кубань», что звезде девяностых пришлось обратиться в больницу из-за зубной боли.

- За несколько часов до концерта Юре стало плохо, - рассказал «КП»-Кубань» Аркадий Кудряшов. – Очень сильно болел зуб, обезболивающие не помогали и мы вызвали медиков. Поехали в больницу, стоматологи быстро приняли певца и качественно поставили на зуб пломбу. И сделали все совершенно бесплатно.

А станция сокрой медицинской помощи Новороссийска, в которую и привезли певца, тут же сообщила у себя в Инстаграм о звездном пациенте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717298" frameborder="0"></iframe> У Юры Шатунова заболел зуб перед концертом в Новороссийске.Источник: Инстаграм станции скорой медицинской помощи Новороссийска

- Для бригады скорой вызов к известному солисту был обычной будничной работой. – написали медики. - Выполнили медики ее профессионально. Ну, конечно, такая публичная благодарность, объявленная перед большим количеством зрителей нам очень приятна.