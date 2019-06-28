В Сочи из-за ливня 4000 жителей остались без света
О том, что в Сочи испортится погода, синоптики спрогнозировали заранее. А спасатели разослали объявления о штормовом предупреждении.
- С 28 по 30 июня на курорте ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду, - сообщили ранее в региональном МЧС.
И вот, словно, по заказу ливень обрушился на курорт. Дождь начался с 10 утра. За пять часов, по словам метеорологов, выпало 52 мм осадков. Из-за этого уровень воды в реке Леснянка резко поднялся.
Уровень воды в речке поднялся за 1,5 часа до критического Видео: instagram.com/fishing_sochi.
- В результате чего произошел частичный подмыв проезжей части, подмыто 30 деревьев и опора электропередач в поселке Лесном Адлерского района Сочи, - сообщает заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по оперативному реагированию Андрей Потахов. - Без электроснабжения находятся около четырех тысяч человек.
Улица Искры, Кудепста 28.06.2019 Видео: instagram.com/chp_sochi_.
Кроме того, из-за подъема уровня реки Кудепста подтоплена улица Искры в одноименном поселке. В воде оказались четыре двора и три дачных участка.
- На месте работают оперативные группы Сочинского гарнизона и Управления по Сочи, - добавляют в ГУ МЧС по региону. - Проводится мониторинг уровней рек. Работают мониторинговые группы администрации по обследованию территорий.
Река Кудепста разбушевалась в Сочи Видео: instagram.com/sdamhatusochi.
Ситуация находится на контроле спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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