В Сочи из-за ливня 4000 жителей остались без света

О том, что в Сочи испортится погода, синоптики спрогнозировали заранее. А спасатели разослали объявления о штормовом предупреждении.

- С 28 по 30 июня на курорте ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду, - сообщили ранее в региональном МЧС.

И вот, словно, по заказу ливень обрушился на курорт. Дождь начался с 10 утра. За пять часов, по словам метеорологов, выпало 52 мм осадков. Из-за этого уровень воды в реке Леснянка резко поднялся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717336" frameborder="0"></iframe> Уровень воды в речке поднялся за 1,5 часа до критического Видео: instagram.com/fishing_sochi.

- В результате чего произошел частичный подмыв проезжей части, подмыто 30 деревьев и опора электропередач в поселке Лесном Адлерского района Сочи, - сообщает заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по оперативному реагированию Андрей Потахов. - Без электроснабжения находятся около четырех тысяч человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717335" frameborder="0"></iframe> Улица Искры, Кудепста 28.06.2019 Видео: instagram.com/chp_sochi_.

Кроме того, из-за подъема уровня реки Кудепста подтоплена улица Искры в одноименном поселке. В воде оказались четыре двора и три дачных участка.

- На месте работают оперативные группы Сочинского гарнизона и Управления по Сочи, - добавляют в ГУ МЧС по региону. - Проводится мониторинг уровней рек. Работают мониторинговые группы администрации по обследованию территорий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717334" frameborder="0"></iframe> Река Кудепста разбушевалась в Сочи Видео: instagram.com/sdamhatusochi.

Ситуация находится на контроле спасателей.