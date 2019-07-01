Вместо лап - колеса: в Анапе женщина спасла от усыпления собаку-инвалида

…Он лежал на обочине в грязном подтаявшем снегу. Грудная клетка четырехлапого бойца часто вздымалась и падала, он не скулил, не было сил, но его глаза были наполнены болью и страхом. Пса сбила машина. Водитель, как это часто бывает, не остановился помочь. Бедняга там бы и «угас», но, к собачьему счастью, судьба дала ему еще один шанс.

Первое время Малыш волочил за собой лапы. Фото: из архива Оксаны Муромской.

- Это произошло в феврале 2012 года. Собака каждый день провожала меня на работу, она бегала у нас по району в Витязево, - рассказывает «КП» - Кубань» Оксана Муромская. - Однажды вечером, возвращаясь домой, я заметила, что пес лежит без движения под кустом. Сначала не поняла, что с ним, подумала, может быть, подрался с другими собаками. Я оставила корм. А на следующее утро увидела, что он не сдвинулся с места. Меня поразили глаза - прямо внутрь меня смотрят.

Оставить пострадавшего животного женщина уже не могла. На помощь ей пришла девушка Оля, работавшая в гостинице рядом. Вместе они отвезли собаку к ветеринару. Думали, что смогут оставить бездомыша в приюте. Вот только центра для животных в Анапе не было и нет до сих пор.

Фото: из архива Оксаны Муромской.

- Оказалось, что у пса был перелом позвоночника, из-за этого задние лапы не функционировали. Встал вопрос, что с ним делать. Врачи тут же предложили - усыпить, такой собакой, по их словам, никто заниматься не будет. Но мы отказались и все-таки забрали пса, - продолжает Оксана. - Взять к себе Оля его не могла, так как жила на съемной квартире, а у меня муж был категорически против.

В итоге временное жилище для больного животного обустроили в недостроенном доме. Из сена и одеял смастерили лежанку. Сюда приносили еду. Дали прозвище - Малыш.

На зиму у Малыша есть комбинезон. Фото: из архива Оксаны Муромской.

Шло время, но хозяева у пса не появлялись. Тогда Оксана рассказала о трагичной судьбе Малыша в соцсетях. Сотни неравнодушных пользователей прониклись историей пострадавшей собаки и помогли собрать средства на операцию. Вскоре, когда на руках у женщины была необходимая сумма, она отвезла пса в питерскую специализированную клинику. В ход шли массажи, пробовали иглотерапию. Вот только хирургическое вмешательство не понадобилось. Врачи заверили - пес больше не сможет ходить. Но если заботиться о нем, делать массаж и плавать, то есть шанс, что Малыш сможет встать на ноги.

В тот самый момент Оксана решила, что все-таки уговорит мужа и заберет собаку к себе - расстаться с Малышом она уже не могла. Вернувшись в Анапу, они стали устраивать прогулки к морю и, разумеется, заплывы на короткие дистанции. В воде пес чувствовал себя абсолютно здоровым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717685" frameborder="0"></iframe> Водные процедуры Малыша Видео: Оксана МУРОМСКАЯ.

А чтобы ему было проще ходить, смастерили инвалидную коляску.

- Мы тогда ничего не знали о таких приспособлениях, но понимали, что Малышу она нужна. Мой муж собрал такую коляску по фотографиям, которые мы видели в Сети, но она оказалась не совсем удобной для пса. Малыш терял равновесие и заваливался назад, - говорит женщина. - Тогда мы сделали ее на заказ - заплатили порядка 8500 рублей. Дорого, конечно, но зато пес в ней чувствует себя отлично!

Малыш обожает играть в мяч. Фото: из архива Оксаны Муромской.

Каждая тележка для парализованной собаки делается индивидуально - исходя из роста и веса. К необычному приспособлению Малыш привык сразу. Поставили, закрепили и погнали! Пес порой носится по улице так быстро, что хозяева не могут за ним угнаться. Глядя на эту собаку-улыбаку язык не поворачивается сказать «инвалид». Подумаешь, вместо лап - колеса!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717693" frameborder="0"></iframe> Малыш бегает на коляске Видео: Оксана МУРОМСКАЯ.

К слову, по улицам вместе с Малышом гоняет на необычном транспорте еще один пес - Миша. Он тоже спинальник. Жила собака раньше у хозяйки, которая из-за серьезной болезни мужа не могла должным образом ухаживать за питомцем. Так она попала к Оксане.

Мишку с травмой позвоночника хозяева бросили умирать под забором. Фото: из архива Оксаны Муромской.

Помимо двух особенных собак, у нее живет еще и кошка-спинальница Шарлотта, у которой тоже травма позвоночника, ноги, к счастью, целы, только управлять ими она не может. Пушистую, кстати, Оксане оставили на передержку и благополучно забыли.

Шарлотту Оксане оставили на передержку и благополучно забыли о ней. Фото: из архива Оксаны Муромской.

Кот Василий, который неудачно заснул под капотом машины. Когда заработал двигатель, ему раздробило лапу, которую пришлось ампутировать. А этой весной у женщины появился еще один питомец - кошка с порванным ухом, закрытым глазом и без передней лапы по имени Ласка.

Так дома у жительницы Анапы появился мини-приют. В нем живут шесть собак (трех щенков, которых выкинули, как ненужную игрушку, сейчас пристраивают) и 12 кошек - им тоже ищут дом. Животных в доме всегда много - как только одних забирают, появляются другие.

В этом году у Оксаны появилась кошка с порванным ухом, закрытым глазом и без передней лапы по имени Ласка.

Муж Оксане стал помогать. Починить коляску или что-то смастерить для питомцев - по его части.

- А я их выгуливаю. Работаю дома, удаленно, это позволяет мне ухаживать за всеми питомцами. Но хочу сказать, что заботиться о животных-инвалидах не так сложно, как об этом пишут. Им нужно разве что в туалет помочь сходить, - уверяет Оксана Муромская. - Мы часто ходим на пляж, плавать собаки очень любят. Первое время к собаке на пляже люди относились негативно, но сейчас отношение изменилось, да и мы стараемся это делать в то время, когда людей немного.

- Конечно, не хватает в городе приюта. Но, к сожалению, он не решает главную проблему - необразованность населения. Многие не знают, что делать с найденным животным, ставят крест, если у него недуг, врачи предлагают единственный вариант - усыпить. Хотя должны, наоборот, объяснить людям, как ухаживать за таким животным, - считает Оксана. - Еще одна беда - это нежелание хозяев стерилизовать своих питомцев. За последнее время мы находили очень много котят, которых выбрасывали в коробках, некоторых выкидывают на дорогу в завязанных мешках.

Псы на колесиках в Анапе стали местными знаменитостями. Женщина в процессе работы нашла много единомышленников, которые объединились в группу помощи особенным животным. Там неравнодушные любители пушистых могут помочь собрать средства или найти себе нового четырехлапого друга. Волонтеры уверены - все животные рано или поздно найдут свой новый дом и получат второй шанс на жизнь.