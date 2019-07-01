2019-07-01T15:03:11+03:00
Общество

В горбольнице Новороссийска появились сестры милосердия

Они помогают санитаркам с пациентами
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: Служба Милосердия "Благостыня"ФОТО: Служба Милосердия "Благостыня"
Изменить размер текста:

Главврач горбольницы №1 Новороссийска Валерий Корхмазов подписал соглашение о сотрудничестве с настоятелем храма Святого Великомученика и целителя Пантелеймона Романом Хотковым. С этого дня в медучреждении официально работают сестры милосердия.

- Они помогают пациентам как санитарки, чтобы уменьшить нагрузку на младший медперсонал, - рассказывает настоятель храма Святого Великомученика и целителя Пантелеймона Романом Хотков. – На самом деле мы уже 5 лет сотрудничаем с горбольницей, но только сейчас решили это сделать официально. Врачи рады, что так удалось немного разгрузить младший медперсонал. Для сестер это не работа, а служение. Они продолжат помогать пациентам в детском и гнойном хирургическом отделениях и в травматологии. Сестрам милосердия выдаем медицинский фартук и косынку с красным крестом.

В детском отделении сестры милосердия еще играют с маленькими пациентами: делают поделки из цветной бумаги, рисуют, читают книги и т.д. В смену выходят по 2 человека в день по вторникам, четвергам и субботам с 10 до 14 часов. Всего помогают медикам 33 сестры милосердия.

- Сестры милосердия не занимаются миссионерской деятельностью в больнице. Для этого есть храм Святого Великомученика и целителя Пантелеймона, который расположен на территории медучреждения, - продолжает Роман Хотков. – Верующие работают как волонтеры, за помощь им не платят. Стать сестрой милосердия может любая без ограничений по возрасту или роду деятельности. У нас, например, есть несколько женщин-предпринимателей и даже руководителей предприятий, которым это интересно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: реальных уклонистов от армии в России не больше тысячи человек
Глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих президентского совета по правам человека Сергей Кривенко прокомментировал «КП» информацию о том, что уклонистов от срочной службы среди нас с каждым годом все меньше
«Мужу предложили подбрасывать наркотики в машины клиентам. А когда он отказался, наркотики нашли у него самого»
В Москве Управление собственной безопасности полиции признает, что дело автослесаря-«наркодилера» сфальсифицировано, но человек уже полтора года сидит в СИЗО [видео]
Новости 24
В Славянском районе мужчина продал взятый в аренду бульдозер
Матеуш Понитка и Мустафа Фалль покинули «Локомотив-Кубань»
В Сочи ребенка на SUP-серфе унесло в море
В Горячем Ключе мужчина поймал незнакомца, сорвавшего с женщины золотые цепочки
Россельхознадзор Кубани разыскивает предпринимателя, выбросившего ощипанных кур
ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance
В Краснодаре 4 июля доставят главную икону храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный»
В Краснодаре на посту умер 40-летний полицейский
В краевой акции «Здоровая Кубань!» приняли участие более 14,5 тысяч подростков
Для краснодарцев в День семьи, любви и верности проведут историческую экскурсию
В Анапе спасли еще одного львенка от фотографов-живодеров
В Крымске спасатели освободили троих детей из запертого дома
В Сочи арестован водитель иномарки, который насмерть сбил на остановке трех человек