В горбольнице Новороссийска появились сестры милосердия

Главврач горбольницы №1 Новороссийска Валерий Корхмазов подписал соглашение о сотрудничестве с настоятелем храма Святого Великомученика и целителя Пантелеймона Романом Хотковым. С этого дня в медучреждении официально работают сестры милосердия.

- Они помогают пациентам как санитарки, чтобы уменьшить нагрузку на младший медперсонал, - рассказывает настоятель храма Святого Великомученика и целителя Пантелеймона Романом Хотков. – На самом деле мы уже 5 лет сотрудничаем с горбольницей, но только сейчас решили это сделать официально. Врачи рады, что так удалось немного разгрузить младший медперсонал. Для сестер это не работа, а служение. Они продолжат помогать пациентам в детском и гнойном хирургическом отделениях и в травматологии. Сестрам милосердия выдаем медицинский фартук и косынку с красным крестом.

В детском отделении сестры милосердия еще играют с маленькими пациентами: делают поделки из цветной бумаги, рисуют, читают книги и т.д. В смену выходят по 2 человека в день по вторникам, четвергам и субботам с 10 до 14 часов. Всего помогают медикам 33 сестры милосердия.

- Сестры милосердия не занимаются миссионерской деятельностью в больнице. Для этого есть храм Святого Великомученика и целителя Пантелеймона, который расположен на территории медучреждения, - продолжает Роман Хотков. – Верующие работают как волонтеры, за помощь им не платят. Стать сестрой милосердия может любая без ограничений по возрасту или роду деятельности. У нас, например, есть несколько женщин-предпринимателей и даже руководителей предприятий, которым это интересно.