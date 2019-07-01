Житель Новороссийска попал на «Дом-2» и ушел из проекта через неделю

Евгений работает свадебным ведущим в Новороссийске. Торжественно отправляет под венец других женихов с невестами, а вот себе даму сердца так и не нашел. Решил попробовать найти жену на «Дом-2» и отправил заявку еще год назад. В начале лета ему позвонили из ТНТ и пригласили на съемки. Парень согласился, пробыл на проекте неделю и решил уйти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717772" frameborder="0"></iframe> Новороссиец ушел из телепроекта "Дом-2".Источник Евгений КАРПОВ

- Я шел на проект к Анне Брянской, - рассказывает Евгений Карпов. – На лобном месте сразу сказал, что нравится эта девушка. Потом с ней было свидание 2 часа. Во время беседы мы пришли к выводу, что не подойдем друг к другу. Очень разные, у нас нет даже общих тем для разговора. Для меня было необычным общаться на интимные темы под камеру, а тем более устраивать свидание. Разговаривать на проекте можно только про отношения, на другие темы там табу. Мне очень сложно было под это подстроиться и понял, что это не мое. Плюс на меня сильно давили ведущие, особенно Влад Кадони, хотя он со всеми такой жесткий. Ведущие постоянно подгоняли, чтобы ты нашел пару, если тебе не нравится никто и ты «как бы присматриваешься», то это сигнал к тому, чтобы покинуть проект. На шоу нет сценария, иногда просят упомянуть тот или иной случай из жизни перед съемками. Самое страшное на проекте это первое лобное заседание, когда все тебя начинают обсуждать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717774" frameborder="0"></iframe> Житель Новороссийска попал на "Дом-2".Источник Евгений КАРПОВ

По словам Евгения, его появление в передаче не оценила… бабушка. Несмотря на это, он хочет еще раз поучаствовать в проекте.

- В понедельник на ТНТ вышел первый эфир со мной, и даже моя любимая бабушка узнала о том, что я пошел на телепроект, - продолжает Евгений. - В ее представлении все, что происходит там это - глубокий срам и пошлость. Объяснить ей, что это всего лишь телешоу и люди там ловят хайп с подписчиками в инстаграм, я не смог. Мне даже стало немного стыдно, что не оправдал ее надежд. Мне как ведущему было еще интересно посмотреть на работу проекта изнутри. Как быстро получают информацию ведущие, как работают операторы и т.д. Ольга Бузова на самом деле очень грамотная девушка, на экране она выглядит глупой, но это не так. Когда я принял решение уйти, многие участники мне говорили, что я «дурак и стресс в начале - это норма», мол, потерпи и привыкнешь.