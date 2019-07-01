2019-07-01T17:45:34+03:00
Происшествия

Били лопатой и душили: За зверское убийство матери в Кущевской женщина получила 13 лет тюрьмы

А ее любовник, помогавший добивать пенсионерку, - 16 лет строгача [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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60-летняя Алла и подумать не могла, что умрет от рук собственной дочери.60-летняя Алла и подумать не могла, что умрет от рук собственной дочери.
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От этой жуткой истории у жителей станицы Кущевской, которые помнят зверства банды цапков, стынет в жилах кровь. 25-летняя Майя Любавская после бытовой ссоры убила собственную мать. А помогал ей в этом 28-летний любовник Антон Климов.

Само преступление произошло в августе 2018 года, однако тогда никто и подумать не мог об убийстве. Изначально родственница 60-летней Аллы пришла в полицию с заявлением о пропаже.

- На днях она должна была приехать ко мне из Краснодарского края в Ростов-на-дону в гости. Но так и не появилась, - рассказывала правоохранителям женщина. - Я звонила ей на телефон, но он не отвечает. Переживаю за нее, может, что-то случилось.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Но почти сразу криминалисты поняли - к преступлению причастна дочь погибшей ее сожитель.

Сожитель Майи помогал не только убивать женщину, но и прятать ее тело.

Сожитель Майи помогал не только убивать женщину, но и прятать ее тело.

Женщину искали по всей станице. В какой-то момент Майя призналась, где находится мать. Тело пенсионерки нашли на окраине Кущевской. И тут стали всплывать жуткие подробности.

Оказалось, что 15 августа 2018-го в гости к Алле пришла дочь. Во время разговора женщины стали ругаться.

- Я позвонила Антону, рассказала ему, что мы поссорились с мамой, попросила его приехать и забрать меня, - признавалась на допросе Майя.

Когда мужчина приехал, то увидел, как родственницы ругаются, потому решил вмешаться в конфликт. Сначала он ударил пенсионерку в грудь ногой, а затем, схватив за волосы, стал бить головой об пол.

- Дочь женщины в этот момент передала возлюбленному деревянную палку, которой тот еще несколько раз избил местную жительницу, а после стал душить ее руками, а потом и веревкой, - рассказывали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю. - Когда женщина умерла, обвиняемые завернули ее тело в одеяло и вывезли в лесополосу на окраину станицы.

Уголовное дело отправили в суд, который отправил убийц за решетку.

- С учетом мнения государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил Климову 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, - сообщают в прокуратуре Краснодарского края. - А Любавской дали 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 9 месяцев. Кроме того, ее штрафовали на 15 тысяч рублей. Она, в отличие от сожителям, отправиться в исправительную колонию общего режима.

Правда, приговор еще не вступил в законную силу, а потому осужденные могут его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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