2019-07-01T18:07:22+03:00
Общество

В Новороссийске продают подводную лодку арабского шейха за 3,5 млн рублей

На ней можно катать туристов или использовать как морское такси [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: happyvsem.ruФОТО: happyvsem.ru
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В интернете кто-то выложил объявление о продаже небольшой субмарины в Новороссийске – «Бизнес по катанию на скоростной подводной лодке». Цена вопроса 3,5 млн рублей. В сумму входит несколько вещей: сайт, юрлицо со всеми документами, трейлер для перевозки и команда для управления субмариной и ее техобслуживания.

В Новороссийске продают реактивную подводную лодку.Источник: ютуб-канал The Seabreacher

В объявлении сказано, что для работы подойдет любой город у моря. Причем можно не только катать туристов, но и таксовать по воде. Судя по видео, в субмарину помещается 2 человека: пассажир и водитель. Двигается субмарина по поверхности и на глубине 1 метр.

- Если все делать правильно, получите прибыль 800-900 тысяч рублей в месяц, - написано в объявлении. – Я расскажу, как и где катать людей и проконсультирую по всем вопросам. Продаю бизнес из-за переезда за границу. Цена 3 550 000 рублей, готов торговаться. Доставка субмарины в любой город РФ.

К сожалению, связаться с автором объявления не удалось. Зато мы нашли сайт компании, о которой говорилось в объявлении. Там сказано, подводный болид Seabreacher X Ultra-light собрали в США. Ездит на 98-ом бензине, кушает 55 литров в час. Мощность 310 лошадинных сил. Там есть навигационная система, беспроводной интернет, эхолот, система обогрева, автопилот и аудиосистема. Весит лодка 600 кг.

Чтобы на нем ездить, нужно пройти 60 минутное обучение. Дают сертификат, который действует полгода. На обучении объясняют, как управлять болидом одному и с пассажиром, правильно погружаться и выпрыгивать из-под воды. В условиях эксплуатации сказано, что кататься на лодке можно с 1 апреля по 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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