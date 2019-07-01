2019-07-01T20:06:23+03:00
Происшествия

В Тихорецке мучили 15-летнюю школьницу: мать избила, а ее любовник - надругался

Сейчас мужчину заключили под стражу [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Об избиении и изнасиловании девятиклассницы правоохранители узнали от медиков.Об избиении и изнасиловании девятиклассницы правоохранители узнали от медиков.
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Это произошло в крохотном хуторе Тихорецкого района Краснодарского края. В больницу поступила 15-летняя школьница, тело которой было сплошь в синяках и ссадинах. Но самое ужасное выяснилось позже - девятиклассница Оксана (имя изменено) стала жертвой изнасилования.

К пострадавшей Оксане в больницу приехали правоохранители. Девочка им и рассказала, что с ней произошло.

В 2017 году Оксана осталась без отца. В доме она жила с матерью и новым ухажером мамы.

В 2017 году Оксана осталась без отца. В доме она жила с матерью и новым ухажером мамы.

- С ее слов, рано утром 27 июня дома ее избила собственная мать. Что послужило причиной такого поведения женщины, девочка не сказала, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - После случившегося мать школьницы ушла. В комнату зашел любовник женщины, который жил с ними в доме, и надругался над девочкой.

Оксана плакала, просила остановиться, но 29-летний насильник продолжал, закрыв рукой рот девушке.

- Известно, что 29-летний Олег ранее был судим, причем дважды. В 2017 году ему вынесли приговор по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), а в 2016 году он отсидел за кражу, - добавляют «КП» - Кубань» правоохранители. - И вот снова на него заведено уголовное дело. На этот раз по статье 131 УК РФ («Изнасилование»).

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчину заключили под стражу. Ему грозит тюремное заключение - за решеткой он может провести от 8 до 15 лет.

Сейчас правоохранители проводят проверку, не исключено, что мать Оксаны также привлекут к уголовной ответственности.

Школьница сейчас находится под наблюдением медиков, с ней работают психологи. В 2017 году девочка осталась без отца. После этого в доме она жила с маленькой родной сестрой, матерью и новым ухажером женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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