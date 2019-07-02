В Краснодаре безутешный отец после развода похитил у бывшей жены двух детей

На имя главного судебного пристава Краснодарского края Дмитрия Ткаченко поступило письмо с просьбой премировать сотрудников ведомства. Благодарность написала мать двух маленьких детишек. Она рассказала, что заместитель начальника отдела Виктория Антошина, а также два судебных пристава Олег Георгиев и Андрей Ерошенко вернули ей ребят, похищенных отцом после развода.

Все началось 17 июня. В отдел судебных приставов по Карасунскому округу Краснодара поступил исполнительный лист об определении места жительства двух ребят. Согласно судебному решению, 2-летний мальчик и годовалая девочка, должны остаться с матерью. Это не устроило бывшего мужа женщины. Мужчина ничего, не сказав бывшей жене, увез ребятишек в неизвестном направлении.

- Мать подняла панику и сразу же обратилась в службу судебных приставов. Сотрудники сразу начали исполнительное производство в отношении мужчины. Приставы обошли все возможные адреса, где могли находиться дети, но, к сожалению, это не дало результата. Составили требования о незамедлительной явке отца в отдел судебных приставов. Его тетя сообщила, что мужчина домой приходит после 22:00, работает неофициально на стройках, где именно она не знает, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

В итоге приставы вышли на отца по телефону. Им удалось убедить его вернуть детей матери. Уже на следующий день в 21:10 взыскательница и сотрудники ведомства пошли домой к мужчине, где не согласный с решением суда отец детей, все же передал их матери.

Письмо, которое женщина написала и отправила в УФССП, растянулось аж на три листа. Она попросила руководство службы рассмотреть возможность поощрения судебных приставов.

– Такие сотрудники, как Виктория Антошина, Андрей Ерошенко и Олег Георгиев, значительно повышают репутацию и авторитет всей службы судебных приставов страны, - отметила мама несовершеннолетних детей.