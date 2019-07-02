2019-07-02T11:27:31+03:00
Спорт

«Краснодар» отложил расторжение контракта с Павлом Мамаевым

В клубе ждут освобождения футболиста
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Павел Мамаев выйдет на свободу в ноябреПавел Мамаев выйдет на свободу в ноябреФото: Михаил ФРОЛОВ
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«Краснодар» попросил РФС отложить рассмотрение вопроса о расторжении контракта с Павлом Мамаевым, который отбывает наказание в колонии за участие в драке в центре Москвы. Об этом журналистам сообщил председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов.

- Мы получили ходатайство от «Краснодара», который и подал заявление в палату, с просьбой отложить рассмотрение вопроса о расторжении контракта с Павлом до того момента, пока тот не сможет принять участие в заседании лично, — заявил Березов.

Напомним, что футбольный клуб «Краснодар» сразу после того, как было опубликовано видео драки с участием Павла Мамаева в центре Москвы, сообщил, что намерен расторгнуть контракт с игроком и обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза. Такова позиция владельца клуба Сергея Галицкого.

По словам миллиардера, это было сделано для того, чтобы воспитанники академии «Краснодара» знали, что с футболистов особый спрос, потому что они являются примером для других.

Адвокат Павлама Мамаева Игорь Бушманов назвал «предательством» это решение, сказав, что «никто не застрахован от таких происшествий».

Решение вопроса с контрактом полузащитника откладывалось из-за того, что футболист не мог присутствовать на заседании, но после вынесения обвинительного приговора, «Краснодар» получил законное право прекратить трудовые отношения с Мамаевым. Этот вопрос должны были рассмотреть 8 июля, но по просьбе клуба его перенесли. Действующий контракт рассчитан до 31 декабря 2019 года.

8 мая Мамаев был осужден Пресненским судом на один год и пять месяцев за участие в двух драках в центре Москвы, в июне Мосгорсуд изменил решение, но срок заключения оставил прежним. Он истекает в ноябре 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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