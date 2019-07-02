Избавиться от грыжи и артрозов можно и без операции

Необходимо сказать несколько слов о безоперационном лечении грыж позвоночника и деформирующих артрозов коленных и тазобедренных суставов.

Способы безоперационного лечения заявленных заболеваний известны в медицине уже давно. В томском НИИ курортологии еще в 1945-46 годах было написано около десятка кандидатских и докторских диссертаций, посвященных темам высокой эффективности применения слабых вибраций при лечении особо упорных болезней позвоночника, органов малого таза и крупных суставов. В 1970-е годы директор этого же института профессор Креймер посвятил вопросу применения слабых вибраций целую серию научных работ. Но уже соединяя этот способ с практикой проработки болевых точек по принципам рефлексотерапии. Что значительно усилило лечебный эффект. Но при этом выявили «недостатки». Способ технически прост. Сложное оборудование не требуется. Зато требуется безукоризненное знание топографической анатомии уже со стороны лечащего врача, а это, поверьте, увы, не просто.

Игорь Геннадьевич Куклин, главврач клиники

Видимо, указанные недостатки пока еще не позволяют способу добиться резонансного звучания в медицинских кругах. Но пройдут годы и это наверняка изменится.

Сейчас данный способ продолжает совершенствоваться и, к сожалению, на фоне роста заболеваемости среди населения.

Нашими основными пациентами являются люди старшей возрастной группы - после 75- 80 лет. Это означает, что ими накоплены серьезные нарушения как со стороны позвоночника, так и со стороны суставов. К примеру, возрастной пациент с диагнозом «деформирующий артроз обоих коленных суставов III степени, множественные межпозвонковые грыжи в поясничном отделе позвоночника». Случай уже неоперабельный. По причине возраста - раз. По количеству заболеваний у одного человека, требующих операций - это два. То есть возникает логичный вопрос: какое заболевание оперировать в первую очередь? И не лучше ли при этом выбрать какой-то иной способ лечения, зачем обязательно хирургический?

Клиника "Благополучие"

Между тем специалисты по вибрационной рефлексотерапии на практике сталкиваются только с самыми сложными формами проявления болезней. Это касается как грыж межпозвонковых дисков, так и деформирующих артрозов коленных и тазобедренных суставов. И в подавляющем большинстве случаев успешно справляются с этими заболеваниями. Способ эффективен даже тогда, когда операции недопустимы. Длительность лечения - это самый проблемный вопрос. Болезни-то очень серьезные.

Часто пациенты ожидают улучшения уже после пятой-шестой процедуры. В 90% случаев так и бывает. Но, на минуточку, болезни-то «неизлечимые». Иногда требуется терпение. Как минимум нужно пройти полный курс лечения. Это 10-12 процедур с интенсивностью посещения врача 2-3 раза в неделю. В особо тяжелых случаях, а такие, к сожалению, бывают, требуется пройти 2-3 курса в течение 18 месяцев. Но это стоит того, болезни проходят. И человек возвращается к нормальной жизни.

Это касается пациентов старшей возрастной группы. Люди в более молодом возрасте выздоравливают значительно быстрее. В случае возникновения вышеуказанных проблем и при наличии серьезного намерения от них избавиться рекомендую обратиться в наш медицинский центр, где вам обязательно помогут.

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