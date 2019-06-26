ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна Fiat Chrysler Automobiles на льготных условиях

ВТБ Лизинг и концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) приняли совместное участие в выставке RETAIL WEEK EXPO, которая прошла в Москве в рамках «Недели Российского Ритейла». Компании представили обновленные модели автомобилей международного концерна и предложили специальные условия по их приобретению в лизинг.

В ходе RETAIL WEEK EXPO ВТБ Лизинг и FCA анонсировали специальные условия на оформление коммерческих автомобилей Fiat Ducato, Fiat Doblo Cargo и Fiat Doblo Panorama в лизинг. Эти модели можно приобрести со сниженной нагрузкой по лизинговым платежам (от 899 рублей в сутки), а также дополнительно получить бесплатное техническое обслуживание в течение двух лет.

Специальные условия распространяются и на приобретение премиальных моделей Chrysler Pacifica и Jeep Grand Cherokee – с минимальным ежемесячным платежом и возможностью передачи автомобиля в субаренду третьим лицам. Клиенты могут воспользоваться предложениями ВТБ Лизинг и FCA до 31 июля 2019 года, обратившись в любой официальный дилерский центр Fiat Professional, Jeep или Chrysler.

«ВТБ Лизинг регулярно принимает участие в RETAIL WEEK EXPO наравне с другими крупнейшими компаниями и ритейлерами. В этом году нашим партнером стал концерн Fiat Chrysler Automobiles, модели которого широко представлены в линейке легковых автомобилей ВТБ Лизинг. В рамках RETAIL WEEK EXPO мы предложили клиентам специальные условия на их приобретение, которые будут действовать до конца июля», – отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.