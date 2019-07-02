2019-07-02T16:24:25+03:00
Общество

В Новороссийске многодетным семьям выделили по 5 тысяч рублей на сбор ребенка в школу

Деньги можно потратить только на канцтовары и форму
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
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В Новороссийске утвердили единовременную выплату для многодетных малообеспеченных семей - 5 тысяч рублей на сбор ребенка в школу. Воспользоваться господдержкой можно с 3 июля.

По данным мэрии, в городе 3249 многодетных семей. Более 1000 школьников относятся к малообеспеченным. Семьи получат выплату до 1 сентября, деньги можно потратить на форму и канцтовары. Еще дети смогут бесплатно раз в месяц ходить на аттракционы, в планетарий, кинотеатр, музей и на крейсер «Михаил Кутузов».

Многодетная семья имеет право на единовременную выплату раз в год. Начисляют ее одному из родителей или законному представителю - по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет. Школьник обязательно должен учиться в школе или гимназии Новороссийска.

- Заявления принимаем с 3 июля по 30 октября, - сообщает администрация Новороссийска. - Чтобы получить господдержку, нужны заявление о назначении единовременной денежной выплаты, банковские реквизиты, копия справки о статусе многодетной семьи из соцзащиты, копии паспорта или свидетельства о рождении каждого члена семьи, свидетельство о заключении брака, справка о составе семьи, СНИЛС, согласие на обработку персональных данных, справка с места учебы ребенка. Если вы опекун, нужно донести еще два документа: решения об установлении опеки и договор об осуществлении опеки или попечительства.

Документы принимают в будни с 9:00 до 18:00 по нескольким адресам: в управлении по взаимодействию с населением по ул. Московской, 8 (кабинет 5а и 6), а также в администрация округов. Вопросы можно задавать и по телефонам: 8 (8617) 21-69-78, (8617)21-69-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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