2019-07-02T17:18:59+03:00
Общество

В Сочи огородили фонтан на площади Флага, чтобы защитить отдыхающих от травм

На временный забор обратили внимание в соцсетях
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фонтан оградили вот таким забором Фото: Сейчас в СочиФонтан оградили вот таким забором Фото: Сейчас в Сочи
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На площади Флага, что перед зданием администрации Сочи, установили ограждения вокруг плоскостного фонтана. На заборе появились таблички с надписями «купаться запрещено» и «острожное, скользкое покрытие».

На это сразу же обратили внимание пользователи соцсетей, посетовав на то, что ограда портит вид площади, а дети больше не могут плескаться в фонтане. В администрации Сочи сообщили, что забор установлен, чтобы защитить горожан и туристов от травм.

Фонтан оградили вот таким забором Фото: Сейчас в Сочи

Фонтан оградили вот таким забором Фото: Сейчас в Сочи

- Около фонтана и в прошлые годы были установлены таблички с запретом купания, но предупреждения эти постоянно игнорируются, - рассказал «КП-Кубань» представитель администрации Сочи. – Фонтан – это сложное сооружение, в котором используется техническая вода, не предназначенная для питья, а мокрое покрытие травмоопасно.

В мэрии не уточнили, были ли инциденты, связанные с травмированием у фонтана, отметив, что меры по защите предпринимаются в интересах горожан и отдыхающих. Неизвестно также как долго будут стоять нынешние ограждения.

- Если будут найдены более эстетичные решения, в администрации обязательно рассмотрят возможность их применения, - добавил представитель мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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