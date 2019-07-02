Мир не без добрых людей: просившей милостыню бабушке из Донбасса помогли поехать на море

В эту историю сложно поверить, но, пообщавшись с ее героями, понимаешь - мир не без добрых людей. А произошло все в начале июня в Краснодаре. Евгения шла по улице на работу и, проходя мимо торгового центра на улице Красной, заметила сидящую на скамейке пожилую женщину, которая просила милостыню.

- Она просто сидела и молча протягивала стакан прохожим. Так скромно, будто стесняясь, уводила глаза в сторону. При этом сама женщина была опрятно одета, было видно, что у нее есть дом, но что-то вынудило ее просить милостыню, - рассказывает «КП» - Кубань» Евгения. - Я подсела к ней и решила поинтересоваться, что случилось.

Как оказалось, пожилую женщину зовут Нина Андреевна, ей 76 лет. Родилась она под Сталинградом, а после войны попала в приемную семью, жившую в Донбассе. Когда же вышла замуж, переехала в Ростов, там же у нее появились двое сыновей. В 2008 году женщина решила вернуться в Донбасс, а год назад вынужденно переехала в Краснодар. Война заставила - устала от бесконечных бомбежек.

- Пули летели куда попало, страшно очень, а жить-то хочется. Потому я продала свою дачу и купила маленькую однокомнатную квартирку в Краснодаре, - говорит Нина Андреевна. - Половину я оплатила за жилье, а второй взнос, окончательный, помогла оплатить дочь моей подруги. Очень им благодарна, что они заняли деньги, вот теперь отдаю долг.

Сама женщина по профессии учитель физики. Но в силу возраста уже нигде не работает. Пенсия у нее маленькая, не хватает, для своих детей не хотела быть обузой, потому иногда выходила на улицу со стаканом в руках.

- В разговоре она невзначай сказала, что очень хотела бы поехать на море. Но пока для нее это только мечта и, скорее, несбыточная, - вспоминает уже Евгения.

Историей Нины Андреевны женщина прониклась. Помочь самостоятельно пожилому педагогу у нее возможности не было. Потому она бросила клич в соцсетях, написав небольшое сообщение с призывом. Может, кто из курортных городов откликнется.

Одни люди отнеслись с недоверием к такой инициативе и пытались найти подвох, другие – предлагали помощь, но в итоге оказывалось, что только на словах. Среди сотен комментариев был один, который оставила Татьяна из поселка Лазаревского в Сочи.

- А где Нина Андреевна живет? Могу взять к морю. Мечты должны сбываться. У меня мама, которой 80 (в своем уме и твердой памяти!). Очень доброжелательная - вот и будет компания! Если что, пишите. Я готова принять, - написала женщина.

Евгения вышла с ней на связь.

- Когда я увидела пост в Инстаграм, то сразу посоветовалась с мамой. А она говорит: «Нам что, место жалко? Давай пригласим к себе погостить». Я сразу же оставила комментарий, но ответ заметила не сразу, потому лишь через несколько недель созвонилась с Ниной Андреевной, - говорит «Комсомолке» 60-летняя Татьяна Сергеевна. - Разговор начала просто: «Здравствуйте, я от Жени вам звоню, хотите на море?». Она в ответ – мечтаю. Тогда, говорю, предлагаю ко мне приехать.

Татьяна Сергеевна, когда была проездом в Краснодаре, встретилась с Ниной Андреевной. Добирались до побережья они на электричке. Билеты для своей гостьи помогла купить хозяйка.

И вот через время Евгения получила долгожданное сообщение от женщин.

Женщины почти все время проводят вместе.

- Татьяна прислала фото, как они все вместе, втроем, сидят во дворике, - радуется краснодарка, довольная таким исходом событий.

Нина Андреевна знакомству с новыми людьми рада и не устает благодарить за теплый прием.

- Сначала я сомневалась, стоит ли мне ехать, но сейчас я счастлива. Попала в исключительную семью, чувствую себя как в сказке, - говорит Нина Андреевна, которая уже пару раз ходила к морю, правда, пока из-за шторма поплавать ей не удалось.

Совсем скоро у Татьяны Сергеевны день рождения.

- Куплю тортик, поедим за чашкой чая. Хотя повода собраться и поговорить нам не нужно. Мама моя очень рада, есть с кем провести время, ну и я уже не так переживаю, что оставляю ее дома одну, если мне нужно куда-то уехать. Если у Нины Андреевны будет желание, то пусть остается хоть до конца лета, - говорит Татьяна Сергеевна.

Но женщина все же думает, что каникулы будут краткосрочными.

- Хорошо здесь, но надо и честь знать. Через дней 9-10 поеду, наверное, домой, - добавляет Нина Андреевна. - Планирую все же попытаться найти работу, быть может, начну индивидуальные занятия давать или удастся устроиться педагогом. Время покажет.