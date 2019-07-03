Погиб от удара молнии: 18-летний курсант ФСБ не дожил месяц до своего дня рождения

Трагедия произошла в селе Эсто-Садок Краснодарского края. Там в районе обогревательного пункта «Каменный столб» поразило молнией 18-летнего курсанта Московского пограничного института ФСБ Вадима Т.

На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. В течение получаса парня пытались реанимировать. Однако травмы оказались слишком серьезными - спасти курсанта не удалось.

Трагедия случилась в районе обогревательного пункта «Каменный столб»

Известно, что молодой человек проходил войсковую практику. В Эсто-Садок он приехал 20 мая, а 30 июня должен был вернуться домой. В тот день он был на службе - в его обязанности входила охрана государственных границ России.

Сам Вадим родом из Витебска. В школе часто участвовал в соревнованиях по баскетболу. В августе 2016 года поступил в Первый пограничный кадетский корпус ФСБ России в Ленинградской области. После его окончания в 2018 году его направили на учебу в Московский пограничный институт ФСБ.

- За добросовестное исполнение служебных обязанностей и примерную воинскую дисциплину его неоднократно поощряли, - говорится в некрологе. - Он был умным, отзывчивым и талантливым человеком. Его уважали друзья, сослуживцы, коллеги.

До своего дня рождения Вадим не дожил месяц.

«Комсомолка» выражает соболезнования семье погибшего.