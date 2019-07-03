2019-07-03T11:36:24+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи принимает участие в федеральном форуме «Производительность 360»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принимает участие в федеральном форуме «Производительность 360», посвящённом обсуждению актуальных вопросов повышения производительности труда в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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Форум проводится в г. Нижнем Новгороде уже во второй раз Минэкономразвития России совместно с АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) при поддержке Правительства Нижегородской области и Госкорпорации «Росатом». В этот раз его участниками стали около 600 человек: руководители федеральных структур, отраслевые министры, главы госкорпораций, губернаторы, директора крупных предприятий.

Сегодня в программе мероприятия запланировано рассмотрение лучших практик по отраслям, а также пленарное заседание с участием федеральных руководителей: первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, Первого заместителя Председателя Правительства РФ – Министра финансов РФ Антона Силуанова, Министра экономического развития РФ Максима Орешкина, Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, а также Генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, Генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николая Соломона.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

На различных площадках форума пройдёт обсуждение вопросов реализации национального проекта в регионах, презентация лучших практик и новаторских решений по направлениям: промышленность, поддержка занятости, образование, здравоохранение, госуправление.

Также намечено посещение предприятий г. Нижнего Новгорода, успешно внедряющих принципы бережливого производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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