Футболисты отправились на дно: В Черное море погрузили скульптуры Мамаева и Кокорина

В подводном музее на Большом Утрише неподалеку от Анапы появился новый экспонат. На дне Черного моря есть бюсты советских вождей - Ленина и Сталина, скульптуры Посейдона и других героев греческой мифологии, затонувший рыболовецкий бот, натуралистичный макет большой белой акулы.

А теперь, как сообщают «Кубанские новости», под воду отправились скульптуры Павла Мамаева и Александра Кокорина. На дно их отправили аквалангисты дайвцентра «Утриш».

- Музей появился в 2009 году. С тех пор мы ежегодно пополняем фонды музея новыми скульптурами или ретроэкспонатами, - рассказал инструктор дайвинг-центра «Утриш» Павел Гуревич.

Фото: "Кубанские новости".

Скульптура со скандальными футболистами называется «Мамаев и Кокорин борются за свою свободу». Выполнена она из бетона и раскрашена. Сейчас арт-объект находится на глубине 6-7 метров.

Напомним, 13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы в отношении Мамаева, Кокорина, а также го брата Кирилла Кокорина и друга Александра Протасовицкого, но сохранил сроки наказания для футболистов. Таким образом, братья Кокорины приговорены судом к одному году и шести месяцам в колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий - к одном году и пяти месяцам. Значит, Мамаеву остается провести в колонии 5 месяцев, а Кокорину - шесть.

Известно, что осужденные за драку в центре Москвы футболисты, будут отбывать наказание в колонии общего режима в одной из ближайших к столице областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Краснодар» отложил расторжение контракта с Павлом Мамаевым

«Краснодар» попросил РФС отложить рассмотрение вопроса о расторжении контракта с Павлом Мамаевым, который отбывает наказание в колонии за участие в драке в центре Москвы. Об этом журналистам сообщил председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов (читайте далее)

КСТАТИ

Бесценные вы наши: Стоимость Кокорина и Мамаева упала до нуля

Авторитетный спортивный портал transfermarkt опубликовал рейтинг с рыночной оценкой российских игроков (подробности)