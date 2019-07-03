2019-07-03T13:00:37+03:00
Общество

Футболисты отправились на дно: В Черное море погрузили скульптуры Мамаева и Кокорина

Бетонных спортсменов отправили на глубину 6-7 метров [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: "Кубанские новости".Фото: "Кубанские новости".
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В подводном музее на Большом Утрише неподалеку от Анапы появился новый экспонат. На дне Черного моря есть бюсты советских вождей - Ленина и Сталина, скульптуры Посейдона и других героев греческой мифологии, затонувший рыболовецкий бот, натуралистичный макет большой белой акулы.

А теперь, как сообщают «Кубанские новости», под воду отправились скульптуры Павла Мамаева и Александра Кокорина. На дно их отправили аквалангисты дайвцентра «Утриш».

- Музей появился в 2009 году. С тех пор мы ежегодно пополняем фонды музея новыми скульптурами или ретроэкспонатами, - рассказал инструктор дайвинг-центра «Утриш» Павел Гуревич.

Фото: "Кубанские новости".

Фото: "Кубанские новости".

Скульптура со скандальными футболистами называется «Мамаев и Кокорин борются за свою свободу». Выполнена она из бетона и раскрашена. Сейчас арт-объект находится на глубине 6-7 метров.

Напомним, 13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы в отношении Мамаева, Кокорина, а также го брата Кирилла Кокорина и друга Александра Протасовицкого, но сохранил сроки наказания для футболистов. Таким образом, братья Кокорины приговорены судом к одному году и шести месяцам в колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий - к одном году и пяти месяцам. Значит, Мамаеву остается провести в колонии 5 месяцев, а Кокорину - шесть.

Известно, что осужденные за драку в центре Москвы футболисты, будут отбывать наказание в колонии общего режима в одной из ближайших к столице областей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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