2019-07-03T16:48:47+03:00
Общество

«Водоканал» Новороссийска оштрафуют после аварии на канализационном коллекторе Суджукской лагуны

Минприроды возбудило административное дело [фото, видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Прорвало этот канализационный коллектор\ФОТО: Марина ИСПРАВНИКОВАПрорвало этот канализационный коллектор\ФОТО: Марина ИСПРАВНИКОВА
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После аварии, которая случилась на Суджукской лагуне, берег озера неподалеку забит дохлой рыбой. Здесь еще 22 июня прорвало камеру канализационного коллектора. Ремонт шел два дня. А пока сотрудники новороссийского «Водоканала» устраняли аварию, на место никого не пускали. В том числе, журналистов. 23 июня между помощницей мэра Новороссийска Анжеликой Ковалевой и корреспондентом «Нашей газеты» произошла драка. Стороны обвиняют друг друга в нападении и написали заявление в полицию. Тем временем минприроды края оформило административный протокол на МУП «Водоканал» за попадание канализационных стоков в озеро Соленое.

Вместе с этим в Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуре подтвердили факт гибели рыбы.

- Мы нашли на берегу 238 дохлых рыб, - говорит помощник Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора Алексей Шаповалов. – Гибель рыбы можно связать с канализационными стоками, эту версию проверяем. Говорить массовая гибель или не массовая, не могу, на этот вопрос могут ответить в Росрыболовстве, специалисты которого сейчас оценивают ущерб природе. Минприроды края возбудили административное дело на МУП «Водоканал» по статье 8.39 «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». – По ней грозит штраф от 3 до 500 тысяч рублей с конфискацией орудий преступления.

Десятки мертвой рыбы выбросились на берег озера Соленого\ФОТО: Скриншот видео очевидцев

Десятки мертвой рыбы выбросились на берег озера Соленого\ФОТО: Скриншот видео очевидцев

Еще природоохранная прокуратура поручила Росрыболовству сделать проверку еще по статье 8.33 «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов. В Росрыболовсте заверили, что связывать гибель рыбы со сбросом канализационных стоков в озеро Солёное пока неуместно. Нужно провести исследование воды.

В Новороссийске на берегу Суджукской лагуны лежит дохлая рыба.Источник: Супер Новости Новороссийск

- Мы занимаемся подсчетом ущерба, - говорит инспектор Черноморской инспекции Росрыболовства Геннадий Голуб. – В озере много малька, ими просто кишит прибрежная зона. Сказать, что рыба отравилась именно из-за выброса канализации, пока сложно. Тогда бы отравились и погибли все живые организмы водоема. Мертвой на берегу мы обнаружили только ставридку, которая неизвестно как вообще попала в этот лиман. Ставридка обитает в соленой морской воде, в пресной может погибнуть. Разве что волной рыбу случайно загнало в лиман. Пока мы ждем результаты анализа воды. В тот день стояла жара 38 градусов, воды в лимане по колено, поэтому водоем мог очень сильно нагреться, что привело потом к гибели ставриды.

Свою версию гибели рыбы высказал один из ученых, который всю жизнь занимается изучением флоры и фауны Суджукской лагуны.

- Мне кажется, что рыба погибла из-за недостатка кислорода в воде, - рассказывает ученый-биолог, руководитель комиссии охраны природных экосистем Северо-Западного Кавказа Новороссийского отделения РГО Антон Попович. – Из-за жары вода могла сильно нагреться, в таких условиях снижается уровень кислорода. Есть еще две причины гибели рыбы: загрязнение химикатами, на их окисление тоже уходит кислород, и развитие микроорганизмов, которые питаются кислородом и выделяют токсичные продукты жизнедеятельности. Попадание канализационных вод тоже увеличивает риск гибели и ускоряет заболачивание водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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