«Водоканал» Новороссийска оштрафуют после аварии на канализационном коллекторе Суджукской лагуны
После аварии, которая случилась на Суджукской лагуне, берег озера неподалеку забит дохлой рыбой. Здесь еще 22 июня прорвало камеру канализационного коллектора. Ремонт шел два дня. А пока сотрудники новороссийского «Водоканала» устраняли аварию, на место никого не пускали. В том числе, журналистов. 23 июня между помощницей мэра Новороссийска Анжеликой Ковалевой и корреспондентом «Нашей газеты» произошла драка. Стороны обвиняют друг друга в нападении и написали заявление в полицию. Тем временем минприроды края оформило административный протокол на МУП «Водоканал» за попадание канализационных стоков в озеро Соленое.
Вместе с этим в Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуре подтвердили факт гибели рыбы.
- Мы нашли на берегу 238 дохлых рыб, - говорит помощник Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора Алексей Шаповалов. – Гибель рыбы можно связать с канализационными стоками, эту версию проверяем. Говорить массовая гибель или не массовая, не могу, на этот вопрос могут ответить в Росрыболовстве, специалисты которого сейчас оценивают ущерб природе. Минприроды края возбудили административное дело на МУП «Водоканал» по статье 8.39 «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». – По ней грозит штраф от 3 до 500 тысяч рублей с конфискацией орудий преступления.
Десятки мертвой рыбы выбросились на берег озера Соленого\ФОТО: Скриншот видео очевидцев
Еще природоохранная прокуратура поручила Росрыболовству сделать проверку еще по статье 8.33 «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов. В Росрыболовсте заверили, что связывать гибель рыбы со сбросом канализационных стоков в озеро Солёное пока неуместно. Нужно провести исследование воды.
В Новороссийске на берегу Суджукской лагуны лежит дохлая рыба.Источник: Супер Новости Новороссийск
- Мы занимаемся подсчетом ущерба, - говорит инспектор Черноморской инспекции Росрыболовства Геннадий Голуб. – В озере много малька, ими просто кишит прибрежная зона. Сказать, что рыба отравилась именно из-за выброса канализации, пока сложно. Тогда бы отравились и погибли все живые организмы водоема. Мертвой на берегу мы обнаружили только ставридку, которая неизвестно как вообще попала в этот лиман. Ставридка обитает в соленой морской воде, в пресной может погибнуть. Разве что волной рыбу случайно загнало в лиман. Пока мы ждем результаты анализа воды. В тот день стояла жара 38 градусов, воды в лимане по колено, поэтому водоем мог очень сильно нагреться, что привело потом к гибели ставриды.
Свою версию гибели рыбы высказал один из ученых, который всю жизнь занимается изучением флоры и фауны Суджукской лагуны.
- Мне кажется, что рыба погибла из-за недостатка кислорода в воде, - рассказывает ученый-биолог, руководитель комиссии охраны природных экосистем Северо-Западного Кавказа Новороссийского отделения РГО Антон Попович. – Из-за жары вода могла сильно нагреться, в таких условиях снижается уровень кислорода. Есть еще две причины гибели рыбы: загрязнение химикатами, на их окисление тоже уходит кислород, и развитие микроорганизмов, которые питаются кислородом и выделяют токсичные продукты жизнедеятельности. Попадание канализационных вод тоже увеличивает риск гибели и ускоряет заболачивание водоема.
ИСТОЧНИК KP.RU
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