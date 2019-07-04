2019-07-04T07:58:55+03:00
Происшествия

В Краснодаре тушат крупный пожар на площади 1200 квадратных метров

На месте ЧП работают 73 человека и 22 единицы техники [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре локализовали крупный пожар на площади 1200 квадратных метровВ Краснодаре локализовали крупный пожар на площади 1200 квадратных метровФото: Александр РАЙКО
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На пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 04:00 поступило сообщение. Выяснилось, что горит складское помещение, расположенное по улице Кореновской.

Пожар на улице Кореновской в Краснодаре.

Уже через минуту к месту вызова выехали силы и средства МЧС России. Возле горящего помещения они оказались в 04:11. Первое подразделения установило, что произошел пожар на складе и существует угроза его распространения.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

- 06:54 пожарным удалось локализовать пожар на площади 1200 квадратных метров. На тушение подано 7 пожарных стволов Дельта. Три лафетных и один СВД. На месте ЧП работают от РСЧС 73 человека и 22 единицы техники, из них от МЧС России 44 человека личного состава и 13 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Краснодаре крупный пожар на улице Кореновской.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Предварительно погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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