В Краснодаре тушат крупный пожар на площади 1200 квадратных метров
На пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 04:00 поступило сообщение. Выяснилось, что горит складское помещение, расположенное по улице Кореновской.
Пожар на улице Кореновской в Краснодаре.
Уже через минуту к месту вызова выехали силы и средства МЧС России. Возле горящего помещения они оказались в 04:11. Первое подразделения установило, что произошел пожар на складе и существует угроза его распространения.
Фото: социальные сети
- 06:54 пожарным удалось локализовать пожар на площади 1200 квадратных метров. На тушение подано 7 пожарных стволов Дельта. Три лафетных и один СВД. На месте ЧП работают от РСЧС 73 человека и 22 единицы техники, из них от МЧС России 44 человека личного состава и 13 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В Краснодаре крупный пожар на улице Кореновской.
Фото: социальные сети
Предварительно погибших и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU