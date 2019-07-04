В Краснодаре тушат крупный пожар на площади 1200 квадратных метров

На пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 04:00 поступило сообщение. Выяснилось, что горит складское помещение, расположенное по улице Кореновской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718303" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице Кореновской в Краснодаре.

Уже через минуту к месту вызова выехали силы и средства МЧС России. Возле горящего помещения они оказались в 04:11. Первое подразделения установило, что произошел пожар на складе и существует угроза его распространения.

Фото: социальные сети

- 06:54 пожарным удалось локализовать пожар на площади 1200 квадратных метров. На тушение подано 7 пожарных стволов Дельта. Три лафетных и один СВД. На месте ЧП работают от РСЧС 73 человека и 22 единицы техники, из них от МЧС России 44 человека личного состава и 13 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718299" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре крупный пожар на улице Кореновской.

Фото: социальные сети

Предварительно погибших и пострадавших нет.