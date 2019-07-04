За год средняя зарплата в Краснодаре доросла до средней по России

Средняя зарплата. К этому показателю у россиян много вопросов. Кто-то согласен с показателями, кто-то возмущается, кто-то улыбается. Есть даже шутка, мол, одни едят мясо, другие капусту, а вместе получаются голубцы.

Так вот, подоспел новый показатель средних зарплат по стране. Аналитики одного из агентств посчитали, сколько в среднем готовы платить работникам в крупных городах страны, а также самые «дорогие» и востребованные вакансии.

В этом году уровень средней зарплаты в крайцентре вырос на 5,4%, составил 37 000 рублей и приравнялся к среднему уровню по стране.

- Только в пяти городах России жалование превысило средний показатель. Это, разумеется, Москва – 57 900, Санкт-Петербург – 47 400, Екатеринбург - 39 300 и Новосибирск – 37 400. Следом идет Краснодар, - рассказывают «КП» - Кубань» аналитики. – А самая маленькая средняя зарплата в Тольятти – 29 200 в месяц.

А если брать все города России, то получку работодатели увеличили только в 23 городах.

- Что касается динамики роста, то в лидерах Барнаул. Там зарплата выросла на 11,6% и составила 29 900. Далее идет Москва – 10,9%. Краснодар же по динамике на 19 месте.

КОГО ИЩУТ?

В Краснодаре самыми востребованными специальностями стали строители, их искали чаще всего. Далее идут перевозчики, работники автобизнеса. Продавцы тоже пока в фаворитах, но интерес к этим специалистам угасает.

Для Краснодара удачно то, что предложения по работе совпадают с желаемыми местами трудоустройства.

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПЛАТЯТ?

Здесь рынок реагирует адекватно. Самая высокая средняя зарплата в самой востребованной сфере – строительстве. Работники получают порядка 46 200 рублей.

А вот в продажах, в транспорте и логистике жалование уменьшилось до 36 800 и 39 600 соответственно.

Аналитики также подчеркивают, что сейчас на рынке труда очень востребованы «синие воротнички» (представители рабочего класса – Авт.). Компании обучают сотрудников, занимаются адаптацией и развитием профессиональных качеств. Эти факторы понижают текучесть кадров.