2019-07-04T13:02:55+03:00
Карта Кубани

Мурат Кумпилов: «Без повышения производительности труда невозможен экономический рост»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступил с докладом на федеральном форуме «Производительность 360», рассказав о реализации в регионе пилотного проекта «Бережливое правительство»
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Фото Александра ВоложанинаФото Александра Воложанина
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Отметим, Республика Адыгея стала участником проекта в октябре 2017 года. К сегодняшнему дню в него вовлечены 33 организации, реализующие 117 проектов по направлениям: государственное управление, управление имуществом, муниципальное управление, МФЦ, социальная защита, образование, финансы, экономика, здравоохранение, наука, культура. Качество процессов по отдельным показателям увеличилось в 20 раз.

«Вступая в этот проект, мы ясно представляли себе, для чего нам нужны бережливые технологии. Цель работы любого Главы региона – это повышение качества жизни населения. Без экономического роста достичь этой цели весьма сложно, а без повышения производительности труда невозможен экономический рост», – отметил Мурат Кумпилов.

Глава РА подчеркнул, что успех в решении поставленных задач зависит от системной организации работы. Оргструктуру проекта в регионе возглавляет координационный совет. Республиканский проектный офис осуществляет организационное и методическое сопровождение. Проектные офисы призваны обеспечивать общее руководство и ведение проектов по отдельным сферам деятельности. Рабочие группы занимаются непосредственно их реализацией.

«Организовывая работу в проекте «Бережливое правительство», анализируя причины, влияющие на эффективность деятельности людей, мы пришли к выводу о необходимости формирования бережливого мышления как элемента традиционного менталитета. Думать, избегая потерь, стремиться к постоянному совершенствованию, проявляя заботу о человеке – вот форма мышления, которая должна быть присуща современному человеку в нашей стране. В Адыгее мы сделали попытку создать такую систему формирования бережливого мышления, которая затрагивает все этапы развития человека», – сказал Глава Адыгеи.

Формирование бережливого мышления начинается с детского сада, в средней школе набор преподаваемых инструментов расширяется. Особое внимание уделяется формированию бережливого мышления у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Фото Александра Воложанина

Фото Александра Воложанина

Центральное место в формировании бережливого мышления занимает ВУЗ. В Майкопском государственном технологическом университете создана первая фабрика процессов, внедрены специальные образовательные программы для студентов, содержащие лин-технологии, реализуются совместные проекты с общеобразовательными организациями, в том числе по работе с детьми с ОВЗ. МГТУ вошёл в ассоциацию бережливых вузов, и сегодня его ректор Саида Куижевавозглавляет эту ассоциацию.

Итогом поэтапного формирования бережливого мышления является применение лин-технологий на предприятии.

«Задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным, – ежегодное повышение производительности труда на 5%. Мы хотим достичь этой цели, в том числе за счёт сформированного мышления руководства и персонала. Сейчас мы создаём эталонные процессы в промышленности, сфере ЖКХ, транспорта», – сказал Глава РА.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что регион ставит перед собой цель до 2024 года вовлечь в систему формирования бережливого мышления весь сектор дошкольного и школьного образования. В Адыгее уже реализуется два проекта по созданию обучающих центров для педагогов и воспитателей.

В завершение Глава РА выразил благодарность ГК «Росатом» за методическую и практическую помощь в подготовке специалистов, разработке обучающих модулей, практическому сопровождению проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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