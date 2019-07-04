Глава Адыгеи ознакомился с опытом бережливого производства на предприятиях Нижегородской области

ПАО «Завод Красное Сормово» – одно из старейших предприятий Нижегородской области, где с 2018 года начали внедрение бережливых технологий сразу на нескольких участках производства. В частности, ускорение ряда производственных процессов позволило значительно нарастить объём выпускаемой продукции.

На АО «Гринатом» роботизировали ряд производственных процессов. Например, применены цифровые технологии в кадровых процессах: часть работы по приему сотрудников на работу на предприятия «Росатома» теперь выполняет робот с функцией оптического распознавания.

Также участники форума ознакомились с деятельностью фабрики процессов в сфере госслужбы в правительстве Нижегородской области. Здесь госслужащих будут обучать технологиям повышения эффективности работы, начиная от правильной организации рабочего места до наиболее успешных практик повышения качества предоставления госуслуг.

Программу форума продолжило пленарное заседание, в котором приняли участие первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, гендиректор АНО «ФЦК» Николай Соломон, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, президент «Деловой России» Алексей Репик и представители большинства регионов России.