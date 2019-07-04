Горит уже 500 квадратов: В Краснодаре тушат крышу многоэтажного дома
У краснодарских пожарных сегодня много работы. Рано утром они выехали тушить загоревшийся склад на улице Кореновской. И вот спустя несколько часов - очередной вызов. На этот раз пожар произошел в многоэтажном доме на улице Мира.
Пожарные работают внутри пятиэтажного дома на Мира Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
- В 12:40 к месту вызова направлены подразделения Краснодарского ПСГ, - сообщают в краевом управлении МЧС. - В 12:41 по прибытии к месту первого подразделения установлено, что горит кровля. Проводится эвакуация.
В ликвидации пожара задействованы 24 единицы техники и 84 человека личного состава.
Изначально пламя распространилось на площади 100 квадратных метров, однако сейчас огонь охватил уже 500 квадратов.
- 8 звеньев газодымозащитной службы проводят эвакуацию жильцов дома, - добавляют «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На тушении пожара развернуты шесть стволов «Дельта». Реагируют на тушение пожара от МЧС России 24 единицы техники и 84 человека личного состава.
Пожар в пятиэтажке на Мира.
Развернут оперативный штаб. Организовано пять боевых участков.
Пожар в доме около ДКЖД Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю..
- Жильцов эвакуировали и временно располагают в лицее №12, - сообщают в администрации Краснодара.
На месте пожара находится мэр Краснодара Евгений Первышов.
Развернут оперативный штаб.
- Воды достаточно. Сейчас задача - вывести достаточное количество стволов на ограничение распространения пожара, - сказал пожарный. - Известно, что горит чердак. И в этом случае возможны две причины возгорания - человеческий фактор и техническая причина (короткое замыкание электрооборудования). На месте работает судебно-экспертное учреждение, которое установит причину возгорания.
Предварительно, погибших и пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В 14:37 стало известно о ликвидации открытого горения. На данный момент идет пролив конструкций.
«Комсомолка» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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