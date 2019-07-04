2019-07-04T15:07:42+03:00
Происшествия

Пожар в пятиэтажном доме на Мира: В Краснодаре развернули пункт временного размещения

Общественный транспорт пустили в объезд [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Предварительно, пострадавших в ЧП нет.Предварительно, пострадавших в ЧП нет.
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В краевом центра продолжают бороться с огнем, который вспыхнул в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Мира, 90. Напомним, сообщение о пожаре поступило в 12:39. Очаг возгорания находится на чердаке. Пламя быстро разгорелось и охватило площадь в 500 квадратов.

В 14:37 стало известно о ликвидации открытого горения. Однако работы продолжаются.

Пожар в пятиэтажке на Мира.

- Жильцов дома эвакуировали. Развернут оперативный штаб, - сказал в администрации Краснодара. - Задействованы 36 пожарных и 12 единиц техники.

На месте ситуацию лично контролирует глава кубанской столицы Евгений Первышов. Открыт пункт временного размещения для эвакуированных жильцов в школе №12.

- Там размещены все, кто этого захотел. В пункт доставлена вода, там находятся соцработники, - сказал мэр города Евгений Первышов. - В дальнейшем, когда пожар потушат, специалисты скажут, можно ли жильцам вернуться в свои квартиры. Если нельзя - будем решать вопрос по их дальнейшему размещению.

Рассматриваются две версии возгорания - человеческий фактор и замыкание электропроводки.

Рассматриваются две версии возгорания - человеческий фактор и замыкание электропроводки.

Предварительно рассматриваются две причины возгорания - человеческий фактор и техническая причина (короткое замыкание электрооборудования).

На месте максимально задействованы муниципальные службы. В том числе эвакуаторы, которые помогают убирать припаркованные машины вокруг дома.

ВАЖНО!

Из-за пожара перекрыт участок улиц Мира. Здесь остановлено движение троллейбусов в направлении авто- и ж/д вокзалов.

По данным КТТУ, троллейбусы №7 и 20 перенаправили по улице Октябрьской до Сенного рынка, а №2, 4 и 6 – по Октябрьской до Красина, где они делают разворот. Также остановлен троллейбус №8.

Автобусы №2Е и 15 продолжают курсировать, корректируют свои маршруты в объезд участка возгорания.

СПРАВКА «КП»

Многоквартирный пятиэтажный жилой дом на 50 квартир по улице Мира, 90 находится на обслуживании управляющей компании «ГУК-Краснодар». Заселен он был в 1957 году. Не признан аварийным. В нем прописаны 89 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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