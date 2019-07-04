«Краснодар» обыграл «Спартак» и взял межсезонный трофей

В австрийском Пеллау завершился розыгрыш Кубка Париматч Премьер, в котором участвовали четыре клуба российской премьер-лиги. Накануне «Ростов» обыграл ЦСКА (2:1), а в титульном матче сражались «Краснодар» и «Спартак».

В составе «горожан» в основе дебютировал новичок Тонни Виллена, в центре поля компанию ему составили Кристофер Олссон и Руслан Камболов. Полузащитники и организовали первый гол этого матча на 38-й минуте.

Ари на левой бровке нападения получил мяч, увидел свободную зону в центре и быстро выдал пас на Олссона, который молниеносно сообразил - не стал бить, а покатил в центр штрафной на одинокого Камболова. Руслан первым же касанием пробил под самую перекладину.

«Спартак» смог сравнять счет только во втором тайме. Зелимхан Бакаев решился на удар от угла штрафной и точно попал в ближний угол, не оставив шансов Сафонову. Но уже через несколько секунд «Краснодар» снова вышел вперед.

На 64-й минуте Сергей Петров прошел по флангу и точно отдал низом в центр вратарской, где Ари выиграл борьбу у Кутепова и переправил мяч точно под дальнюю штангу.

Во втором тайме «Краснодара» существенно обновился. На поле вышли Даниил Уткин, Иван Игнатьев, Артем Голубев, Рустам Халназаров и Эдуард Сперцян.

«Спартак» провел концовку матча в атаках, но не смог их конвертировать в голы. Итог – 2:1, «Краснодар» выиграл все три матча турнира (1:0 с ЦСКА и 3:0 с «Ростовом»), набрал девять очков и выиграл Кубок Париматч Премьер.

- Мы рады выиграть трофей, это всегда приятно. Но не нужно слишком долго радоваться этому. На данный момент мы лучше наших соперников, но главное быть лучшими по ходу сезона, - сказал после матча тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев.

Свой следующий контрольный матч на сборах «Краснодар» проведет уже 5 июля против «Урала». А 14 июля «быки» откроют сезон выездной встречей с «Ахматом» в первом туре РПЛ.