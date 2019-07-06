«Потратил 2 года жизни»: школьник создал точную копию Краснодара в Minecraft

Краснодарец создал копию родного города в популярнейшей игре Minecraft. В это сложно поверить, но Владислав Занегин - обычный 14-летний школьник. Сказать, что он провел титаническую работу, не сказать ничего. На воссоздание Краснодара он потратил два года, а собрал город он из 2346500 блоков!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="850" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718723" frameborder="0"></iframe> Краснодар в Minecraft Видео: Criffane 14 channel/Youtube.com.

- Я как-то просматривал ролик про Москву в Minecraft. И тогда сказал себе: «Почему бы не создать Краснодар?» - вспоминает Владислав. - Были моменты, когда хотелось бросить и не возвращается к данному делу. Трудно, действительно было, но несколько человек мне помогали морально, потому я не сдавался.

Это район около стадиона "Кубань" Фото: Владислав ЗАНЕГИН

На карте Краснодара в игре - разные улицы и районы города (в том числе родной район Владислава Занегина - около стадиона «Кубань») и знаковые места. Часть из них автор воссоздавал по фото, часть - изучал на месте, прогуливаясь по городу.

А вот Главная городская площадь и мэрия Краснодара (на фото слева - виртуальные) Фото: Владислав ЗАНЕГИН

На учебе школьника хобби никак не отразилось. Создавал виртуальный Краснодар он, приходя с занятий. Каждый день тратил примерно по 2-2,5 часа.

- Родные относились положительно к тому, что я делаю. Мама иногда просматривала, но особых чувств не проявляла, а вот отец недавно очень сильно удивился, когда увидел город. Никто не мог представить, что до такого дойдет, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Владислав.

Есть даже стадион "Краснодар" (на фото слева - виртуальные) Фото: Владислав ЗАНЕГИН

В будущем Владислав будет дополнять карту разными районами - на карте появится еще Московский, Музыкальный и бывший поселок Калинино. К слову, на Краснодаре парень останавливаться не собирается. На очереди - Сочи, Адлер, Лабинск, Волгодонск, Казань и даже Дубай.

- Выбрал эти города по многочисленным просьбам пользователей создавать их, - говорит школьник. - По всем городам, кроме Сочи и Адлера, я «пройдусь по карте», а на Черноморском побережье прогуляюсь лично.

Парень не упустил не единой детали Фото: Владислав ЗАНЕГИН

Свою жизнь Владислав уже собирается связать с любимым делом - он хочет поступать на архитектурный факультет. Более того, после того, как он обнародовал свой грандиозный проект, его пригласили в краснодарскую архитектурную школу.

СПРАВКА «КП»

Компьютерная игра Minecraft появилась в 2009 году. Создана она по типу мультиплатформы и представляет собой трехмерный мир из кубов - игрок может его перестраивать и создавать более сложные объекты.