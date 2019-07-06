2019-07-06T16:56:23+03:00
Происшествия

В Сочи шесть человек пострадали в аварии по дороге на Красную Поляну

Двое из них - дети [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.
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Жуткая авария произошла по дороге на Красную Поляну в Сочи в субботу, 6 июля. В 13:20 на трассе «Адлер - Альпика сервис» случилось ДТП, в котором пострадали шесть человек. Двое из них - дети восьми и 12 лет.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.

- По предварительным данным, водитель за рулем Audi выехал на полосу предназначенную для встречного движения и допустил столкновение со стоящей Toyota из Ставропольского края, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды ОГИБДД по Сочи.

Очевидцы ЧП говорят, что водитель иномарки не смог войти в поворот и на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником. При этом удар был такой силы, что Audi сильно смяло.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», всех пострадавших госпитализировали с места аварии. Сейчас определяется, какие травмы они получили и в какой медицинской помощи нуждаются.

- За рулем Audi был мужчина лет 50. Он начал вилять на дороге, а потом выехал на встречку. Возможно, ему стало плохо за рулем. После ДТП я оказывал ему первую помощь до приезда врачей, - рассказал Дмитрий, ставший свидетелем аварии.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи.

На месте происшествия работают экстренные службы и полицейские. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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