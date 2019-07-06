Капитан потерпевшего крушение катера около Джубги не имел лицензии

Информация о том, что капитан катера, потерпевшего крушение около Джубги, не имел право катать пассажиров, подтвердилась. Транспортная прокуратура сообщила, что у мужчины не было специальной лицензии.

- Возбуждены дела об административных правонарушениях по факту осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без лицензии, - сообщают «КП» - Кубань» в Южной транспортной прокуратуре. - Проверяется соблюдение базой для стоянки маломерных судов, службой капитана порта, Российским морским регистром судоходства, государственной инспекцией по маломерным судам требований законодательства о безопасности мореплавания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718761" frameborder="0"></iframe> ЧП около Джубги Видео: instagram.com/masha_logoped.

Напомним, трагедия случилась вечером 5 июля около Джубги. На борту прогулочного катера «Атолл» находилось не менее 55 отдыхающих, 15 из них дети. Хотя вместимость его составляла 12 человек. А это значит, что перегруз судна был почти пятикратный (!). В трагедии около Джубги погибли две женщины - это 42-летняя туристка из Белгорода и 34-летняя отдыхающая из Мордовии.

Над акваторией сейчас летает вертолет, работают на месте водолазы, которые, по словам Марии, ищут 4 пропавших без вести пассажира. Однако официально правоохранители не могут подтвердить эту информацию «КП» - Кубань».

Отдыхающая рассказала о крушении катера около Джубги 00:00 00:00

Ранее сообщалось, что судно было построено в 2008 году, по проекту вместимость составляла 12 человек, включая членов экипажа, гарантия на него была шесть лет. То есть катер должны были проверить и если он не подлежит дальнейшей эксплуатации, то списать еще в 2014 году.

Управлял судном 56-летний житель Приморско-Ахтарска. Сразу после происшествия он сбежал, но полицейским удалось его поймать. Сейчас он задержан, а вскоре будет заключен под стражу. С владельцем продолжают общаться следователи.

- Расследование уголовного дела Южной транспортной прокуратурой взято на контроль. Проводится обследование судна для решения вопроса о его подъеме, - добавляют в Южной транспортной прокуратуре. - Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Затонувший катамаран безопасности мореплавания не угрожает.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В сентябре прошлого года в Джубге двое отдыхающих во время катания на парашюте ударило током

Молодых людей из Орловской области откинуло сильным порывом ветра на провода. У девушки был сломан нос, все тело в многочисленных ссадинах. У парня сломаны ребра, его в тяжелом состоянии забрали в реанимацию.

Сразу после случившегося отдыхающие заметили, как с пляжа быстро испарились все катамараны, «бананы», таблетки, потому что на место ехала полиция.

Предприниматель, который катал туристов, не имел разрешительных документов на данный вид деятельности. Его суд признал виновным в оказании некачественных услуг и оштрафовал. Мужчина заплатил 250 тысяч рублей. По некоторым данным, он продолжает катать туристов на побережье.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Очевидица крушения катера около Джубги: «Люди танцевали на крыше, раскачивая судно»

Крушение катера в море около Джубги случилось на глазах Марии Ивановой, которая сейчас отдыхает на курорте. По словам девушки, пассажиры, которые поднялись на борт судна, начали раскачивать его (читайте далее)

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Причиной трагедии, по предварительным данным, мог стать банальный перегруз. На борту судна находились 43 пассажира, хотя должно было быть в три, а то и в четыре раза меньше. Директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта «Атолл» Дмитрий Сребный объяснил аварию патологической и преступной жадностью тех, кто перевозил на катере такое большое количество человек (читайте далее)

Трехкратный перегруз: Владелец катера, перевернувшегося в Джубге, дает показания следователям

Владелец прогулочного катера, перевернувшегося в Черном море в 100 метрах от берега Джубги, дает показания следователям.

- Уголовное дело еще не возбуждено, он пока не в статусе задержанного. Но в рамках проверки владельца катера опрашивают по поводу случившегося, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах (читайте далее)

КСТАТИ

Установлены личности двух женщин, погибших во время крушения катамарана на Черном море

Установлены личности двух женщин, которые погибли при крушении прогулочного катамарана под Джубгой. Одна из них приехала на отдых из Мордовии, ей было 42 года, другая — белгородка, 1985 года рождения. По предварительным данным, женщины умерли уже на берегу, медикам, которые оказывали им помощь, спасти жертв крушения не удалось. (подробности)