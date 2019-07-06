2019-07-06T18:57:21+03:00
Происшествия

Ужас в свадебном путешествии: Пару молодоженов из Краснодара задержали в аэропорту Мексики

У них забрали телефоны и личные вещи [фото]
Евгения СОРОКА
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Оксану и Андрея вот уже третьи сутки не выпускают на свободу.Оксану и Андрея вот уже третьи сутки не выпускают на свободу.
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Восемь россиян вот уже третьи сутки не могут покинуть аэропорт Мексики. Среди них пара молодоженов из Краснодара Оксана Боровская и Андрей Клочков, которая поехала в свадебное путешествие в Канкун.

- Они купили путевку в турагентстве «Розовый Слон» через туроператора «ANEX Tour». 4 июля они вылетели рейсом ZF111 из Москвы и приземлились в аэропорту Канкуна, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» подруга Оксаны Анастасия. - 4 часа простояли на таможенном контроле и тут начался их медовый отдых. Без объяснения причин пару задержали.

Краснодарцев вместе с другими россиянами закрыли в одной из комнат аэропорта.

Краснодарцев вместе с другими россиянами закрыли в одной из комнат аэропорта.

Сейчас, по словам Анастасии, пошли уже третьи сутки, как Оксана и Андрей не могут выйти на свободу.

- На английском они не говорят, а по-испански не понимают наши ребята. Переводчика им не предоставляют, на все вопросы и просьбы угрожают полицией, - продолжает Анастасия. - Предварительно, на таможне выявили какую-то проблему с документами. У Оксаны оказалось все в порядке, а в документах у Андрея им что-то не понравилось. Хотя у него все в порядке. Сделали запросы, но ребят не посвящают в то, что случилось.

С ними в комнате, кстати, еще 8 человек с того же рейса, в том числе двое детей.

Оксане удается тайком отправлять сообщения своим родным.

Оксане удается тайком отправлять сообщения своим родным.

- У всех забрали телефоны (только Оксане удалось спрятать свой мобильник и передать информацию родным) и личные вещи, а затем закрыли в какой-то комнате, - добавляет девушка. - Туроператор бездействует, отвечая «Это вне нашей компетенции». Передали нам, что они сразу же сообщили о случившемся в посольство. А когда 5 июля в 22:50 сестра позвонила в посольство России в Мексике, ей ответили, что никакой информации о таких гражданах им не поступало. Приняли заявление! Но ждать, наверное, придется только до понедельника. Вся надежда на придание огласке этой ситуации. Это должно заставить наше государство что-то предпринять.

По словам Анастасии, посольство России в Мексике уже подключились к решению проблемы, чтобы краснодарцы, как можно скорее, вернулись домой. В дипмиссии пояснили, что россиян не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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