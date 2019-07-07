2019-07-07T21:15:20+03:00
Туризм

Пара молодоженов из Краснодара, застрявшая в Мексике, возвращается домой

Оксана Боровская и Андрей Клочков записали обращение из самолета [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Оксана и Андрей рады вернуться домой.Оксана и Андрей рады вернуться домой.
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Краснодарская пара, застрявшая в аэропорту Мексики, возвращается домой. Несмотря на то, что у молодых людей сорвалось свадебное путешествие, на их лицах улыбки. Еще бы - больше трех суток их держали в одной из комнат аэровокзала Канкуна, не объясняя причину задержания.

И вот Оксана и Андрей летят обратно. Они записали видео из самолета с благодарностью всем, кто их поддерживал и помог ускорить решение вопроса с их освобождением.

Пара молодоженов из Краснодара, застрявшая в Мексике, возвращается домой

- Это те самые туристы из Краснодара, которые застряли в Мексике! - начал видео Андрей Клочков. - Мы сейчас в Москве, в Шереметьево, летим домой в Краснодар.

- А вот багаж остался в Мексике со свадебным платьем и всем остальным, - добавила супруга Андрея.

Напомним, о задержании пары стало известно 6 июля. Счастливые молодожены отправились в свадебное путешествие в Канкун. Но, приземлившись в аэропорту Канкуна, их задержали без объяснения. У молодых людей забрали телефоны и личные вещи, а затем заперли в одной из комнат аэропорта. Позже выяснилось, что мексиканские власти решили выслать из страны десять россиян за нарушение миграционного законодательства. Все задержанные не смогли предоставить документы, подтверждающие цель поездки, бронь номеров в местных отелях и обратные билеты.

После приезда Андрей и Оксана планируют разобраться в этой ситуации, поскольку как раз-таки в их случае документы были в порядке.

- Это не самостоятельные путешественники, которые планировали свою поездку с помощью различных сервисов. В данном случае работал туроператор, которому заплатили деньги, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» подруга Оксаны Анастасия. - Если выяснится, что брони в отеле не было, тогда эта ошибка туроператора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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