ДТП под Кореновском парализовало движение на трассе

Авария случилась вечером в воскресенье, 7 июля на трассе «М4 Дон» под Кореновском. На дороге столкнулись два большегруза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718873" frameborder="0"></iframe> Страшное ДТП под Кореновском Видео: t.me/krd_tipich_ru.

- На 1282 км + 800 м дороги водитель за рулем МАЗ допустил столкновение с припаркованным на дороге грузовым автомобилем КАМАЗ, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская. - В результате удара автомобиль МАЗ перевернулся и упал на дорогу, перекрыв полосы движения для транспорта в сторону Краснодара.

В аварии пострадал водитель МАЗа, с травмами его госпитализировали в больницу. Второй водитель большегруза за помощью к медикам не обращался.

- Погибших в аварии нет, - уточняет Ирина Заватская.

На месте работают спасатели, а также автоинспекторы, которые выясняют обстоятельства происшествия.

- На одной из полос автомобили уже могут проехать, - добавляют сотрудники ГИБДД.

Что послужило причиной аварии, также выяснят правоохранители.