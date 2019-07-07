2019-07-07T23:30:52+03:00
Происшествия

ДТП под Кореновском парализовало движение на трассе

На дороге столкнулись два большегруза [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: t.me/krd_tipich_ruФото: t.me/krd_tipich_ru
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Авария случилась вечером в воскресенье, 7 июля на трассе «М4 Дон» под Кореновском. На дороге столкнулись два большегруза.

Страшное ДТП под Кореновском Видео: t.me/krd_tipich_ru.

- На 1282 км + 800 м дороги водитель за рулем МАЗ допустил столкновение с припаркованным на дороге грузовым автомобилем КАМАЗ, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская. - В результате удара автомобиль МАЗ перевернулся и упал на дорогу, перекрыв полосы движения для транспорта в сторону Краснодара.

В аварии пострадал водитель МАЗа, с травмами его госпитализировали в больницу. Второй водитель большегруза за помощью к медикам не обращался.

- Погибших в аварии нет, - уточняет Ирина Заватская.

На месте работают спасатели, а также автоинспекторы, которые выясняют обстоятельства происшествия.

- На одной из полос автомобили уже могут проехать, - добавляют сотрудники ГИБДД.

Что послужило причиной аварии, также выяснят правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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