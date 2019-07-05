2019-07-05T08:59:59+03:00
Общество

Суворовский мост в Краснодаре разберут и соберут заново

Работы продлятся полтора года [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В кубанской столице вовсю идет ремонт моста на улице Суворова. Рабочие уже сняли слои асфальтового покрытия и приступили к усилению конструкций - 26 балок пролетных строений. Это, говорят специалисты, серьезное «омоложение» путепроводов, которое позволит дальше безопасно эксплуатировать сооружение.

- Суворовский - третий путепровод после Садового и Офицерского, которые требовали серьезного ремонта, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Так что в течение двух лет отремонтируем все сооружения, к которым не подступались еще с конца прошлого века.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

На Суворовском путепроводе протяженностью 576 метров специалисты демонтируют старый асфальт, разберут швы, чтобы провести целый комплекс работ. В том числе, заменят тротуарные и бордюрные блоки, частично - балки пролетных строений.

- Кроме того, здесь отремонтируют бетонные поверхности моста, заменят опорные части балок, причем шесть - уже обновили, - сказали в городской администрации. - После этого уложат новое асфальтовое покрытие с устройством гидроизоляции, покрасят железобетонные поверхности сооружения.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Напомним, первую половину путепровода (2 полосы) на въезд в город от Яблоновского моста закрыли для движения транспорта с 22:00 15 июня. Сейчас движение организовано по второй половине - на выезд из города, по одной полосе в каждую сторону.

ВАЖНО!

На время ремонта закрыт съезд с моста на улицу Ставропольскую при движении из города. Попасть на нее можно, свернув с Суворова на Захарова, затем - на Постовую и по ней выехать на Ставропольскую.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

После того, как сделают первую половину путепровода, ее откроют для движения транспорта и подрядчик перейдет на вторую — две полосы на выезд из города при движении к Яблоновскому мосту. Эту часть путепровода соответственно - закроют на ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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