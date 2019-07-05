В Москве состоялась встреча Мурата Кумпилова с куратором Адыгеи от Правительства РФ Дмитрием Патрушевым

Основной темой диалога стали вопросы социально-экономического развития региона. Стороны рассмотрели ситуацию в различных отраслях, обозначили существующие проблемы и наметили пути их решения.

В работе также приняли участие первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, сенатор от Адыгеи Мурат Хапсироков, вице-премьер РА Вячеслав Сапиев, главы отраслевых министерств республики.

Фото пресс-службы администрации республики Адыгея

Глава РА отметил, что основные макроэкономические показатели Адыгеи на протяжении ряда лет демонстрируют стабильную положительную динамику. Об этом свидетельствует рост валового регионального продукта, при этом темпы опережают среднероссийские значения и средние по ЮФО. За 2018 год рост оценочно составит 3,4% или свыше 110 миллиардов рублей. Кроме того, рост объема инвестиций в основной капитал в Республике Адыгея за прошлый год составил 142,5% к уровню 2017 года (31,6 млрд. рублей).

Вместе с тем достигнутые результаты руководство региона считает недостаточными. Для изменения ситуации разработана Стратегия развития региона, началась реализация национальных проектов, которые предусматривают конкретные меры для повышения качества жизни населения. Большое значение для региона будет иметь поддержка федерального центра. По мнению Мурата Кумпилова, кураторство откроет новые возможности для более динамичного развития республики.

«Мы наметили ключевые точки роста для региональной экономики. В первую очередь это промышленность, сельское хозяйство и туризм. Для их развития у нас есть все предпосылки, включающие природно-ресурсный и рекреационный потенциал, удобное географическое положение. Также социально-политическая стабильность в регионе – один из главных факторов устойчивого развития республики. Мы уже принимаем меры по выполнению поставленных задач. Ваша поддержка как куратора региона позволит создать условия для их достижения», – сказал Глава Адыгеи.

В ходе встречи также были обсуждены факторы, сдерживающие развитие экономики, и механизмы решения обозначенных вопросов.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев подчеркнул, что инициативы региона будут изучены. При этом для выработки экспертных решений необходим анализ ситуации на месте.

В течение месяца регионом должна быть представлена дорожная карта, которая будет содержать перечень инициатив и мероприятий по стимулированию социально-экономического развития республики.