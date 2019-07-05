«Мечтаем увидеть, как он уверенно идет на ножках»: малышу с врожденной патологией из Геленджика нужна сложная операция

Этого голубоглазого карапуза зовут Мирон Копьев. Ему всего 6 месяцев. Но врачей в своей жизни он видел чаще, чем многие взрослые.

Малыш на свет появился с тяжелой патологией - левосторонняя косолапость, причем 4-й степени. У мальчика левая стопа сильно подвернута внутрь, а на правой – срослись два пальчика.

В роддоме маму Мирона заверили - косолапость успешно лечится, главное – не упустить время, так что не переживайте.

Чтобы вылечить ребенка, родители обратились в местную больницу. Малышу делали все виды массажей, назначали физиопроцедуры и даже накладывали гипсовые повязки. Но время шло - улучшений не было, а левая стопа все еще была искривлена.

Отец мальчика содержит семью один, потому собрать необходимую сумму на лечение не может. Фото: Русфонда.

- Ничего не предвещало беды, во время беременности врачи никаких отклонений не находили, - говорит папа мальчика Владимир Копьев. – Но вот видите… Мироша не может встать на левую стопу, хотя уверенно опирается на правую. Он пытается ползать, отталкиваясь ручками. Мы узнали, что детей с подобными патологиями успешно лечат в Новороссийске, в ортопедическом центре «Орто-Н». Повезли сына на консультацию. И там согласились помочь.

Специалист порекомендовал метод Понсети (манипулятивная техника коррекции врожденной косолапости – Авт.), наиболее эффективный и щадящий.

– Сначала ребенку проведут курс этапных гипсований левой стопы. Затем – щадящая операция по рассечению ахиллова сухожилия, – сказал травматолог-ортопед из Новороссийска Сергей Кузьмичев. - Активное лечение продлится полтора-два месяца. После Мирон должен будет носить специальную ортопедическую обувь. Это поможет полностью исправить косолапость.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Но квоты на такое лечение не выдаются.

- А собрать нужную сумму самостоятельно я не могу, один содержу семью. Прошу вашей помощи! – просит помощи отец мальчика, мечтающий увидеть, как его сын уверенно встает на обе ножки.

На лечение малыша требуется 135 904 рублей. 14 179 рублей уже удалось собрать. Более того, врач из Новороссийска уже начал лечить мальчика за свой счет под гарантию оплаты Русфонда. Помочь Мирону можете и вы. Чтобы отправить пожертвование с банковской карты. Пройдите по ссылке и в открывшемся списке выберите Мирон Копьев. А, чтобы перевести средства от юридического лица, пройдите на страницу с реквизитами фонда и в назначении платежа укажите: «организация лечения Мирона Копьева».

РЕКВИЗИТЫ

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк" г. Москва

к/с 30101810200000000700

БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Мирона Копьева. НДС не облагается;

– отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

– воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС);

– перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите " Мирон Копьев").