2019-07-05T16:54:24+03:00
Туризм

Под матрасом или в чемодане: где отдыхающие на Кубани хранят свои деньги

Только половина людей пользуются банковскими картами
Владимир ПАВЛОВ
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Есть и те, кто не верит в пластик и электронные перечисленияЕсть и те, кто не верит в пластик и электронные перечисленияФото: Архив "КП"
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Помните эти шутки про потайные карманы в трусах? Удивительно, но похожие истории до сих пор живы. Сервис путешествий «Туту.ру» опросил 1 600 своих клиентов и узнал, куда те прячут наличность, приезжая на курорт. Вы удивитесь, но в 21-м веке еще есть люди, которые прячут деньги под матрас, подушку или в грязном белье.

- Половина опрошенных ответили, что особо им хранить нечего, что большая часть денег лежит на карте. Налички же у них самый минимум, - рассказали «КП-Кубань» аналитики.

Есть и те, кто не верит в пластик и электронные перечисления. Таковых в опросе оказалось 19%. Почти каждый пятый. Они заявили, что пользуются либо сейфом в номере, либо на ресепшене.

- Чуть меньше, 17%, однозначно ответили, что все деньги носят всегда с собой, - продолжают представители компании.

Каждый десятый прячет все деньги в чемодане. Иллюзию сохранности добавляют кодовые замки на ручках, жесткие каркасы и так далее.

Есть и те люди, которые играют с потенциальными грабителями с прятки. Они ищут укромные места в номерах, например, под матрасом или за холодильником и прячут наличность там. Таких 4% из общего числа опрошенных. Интересно, что будет, если деньги найдет горничная?

ИСТОЧНИК KP.RU

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