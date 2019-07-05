ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил итальянец Лука Банки

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» определился с главным тренером. Команду в сезоне 2019/20 возглавит 53-летний итальянский специалист Лука Банки. Он уже прибыл в Краснодар и подписал контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год.

- Я очень рад тому, что стал главным тренером «Локо», и сейчас нахожусь в предвкушении этого волнующего вызова. Благодарю президента клуба Андрея Ведищева за то, что я стал частью той амбициозной системы, которую представляет собой «Локомотив-Кубань». Мои установки – бережное отношение к традициям клуба и решение самых серьезных турнирных задач. Надеюсь, что своей игрой и результатами мы доставим удовольствие краснодарским болельщикам, и они будут поддерживать нас на протяжении всего сезона, - сказал Лука Банка.

В минувшем сезоне Лука Банки тренировал греческий АЕК, с которым выиграл Межконтинентальный кубок, дошел до полуфинала плей-офф чемпионата Греции и четвертьфинала Лиги чемпионов.

Тренерскую карьеру итальянец начал в 20 лет и работал в «Ливорно», с 2006-го года вместе с Симоне Пьяниджани он работал в сборной Италии и «Сиене», а позже сам возглавил клуб.

В 2012/13 году стал главным тренером «Милана» и выиграл с ним чемпионат Италии, но следующий сезон у Луки Бьянки не получился. После этого он работал в «Торино» и АЕКе.

- Лука Банки – грамотный специалист с опытом побед. Он поработал в достаточно сильных европейских чемпионатах, руководил двумя клубами Евролиги. Это гибкий тактик, который умеет хорошо находить общий язык с игроками. Мы рассчитываем, что сильные качества этого тренера помогут «Локо» добиться максимальных результатов как в Еврокубке, так и в Единой лиге ВТБ, а игра команды станет быстрой и зрелищной. Кроме того, перед тренером стоит задача интегрировать перспективную молодежь «Локо» в основной состав. Еще в 2016-м Лука Банки фигурировал в нашем шорт-листе на место главного тренера, и сейчас наступило время для продуктивного сотрудничества, - прокомментировал подписание соглашения президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

Итальянцу предстоит собрать и подготовить обновленный «Локо» в новому сезону. Краснодарскую команду уже покинули Джамел Маклин, Дорелл Райт, Джером Рэндл, Дмитрий Хвостов, Матеуш Понитка и Мустафа Фалль.

По ходу прошлого сезона «красно-зеленые» дважды меняли главных тренеров - Сашу Обрадовича сменил Владе Йованович, а накануне плей-офф Единой лиги ВТБ в клуб пришел американец Боб Доневалд. По итогам сезона «Локо» добрался только до четвертьфиналов в Еврокубке и Единой лиге.