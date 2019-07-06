Умерла 18-летняя девушка, которой Волочкова подарила огромный букет на своем концерте под Краснодаром

В Тимашевске после двухдневной комы умерла Каролина Гаспарян, девочка со сложной судьбой и неизлечимым диагнозом. Она была подопечной краснодарского благотворительного фонда "Солнце в ладошках". Помочь хоть сколько-нибудь облегчить ее жизнь отозвался вся Россия.

-

Анастасия Волочкова сделала с Каролиной Гаспарян много совместных фотографий

Из-за тяжелых диагнозов девушки, все ее органы не развивались нормально. Грудная клеточка не развита, а значит сердце, легкие не функционируют полноценно, а на износ. Три дня до комы Каролина чувствовала себя плохо, поэтому отказывалась от еды. Из-за плохого самочувствия, постоянных болей в спине и во всем теле, настроения не было, не здоровилось. Девочка грустила. Я провела с Каролиной немало времени и знаю обо всех ее страданиях, как неудобно сидеть, лежать, стоять...везде дискомфорт, - написала на своей странице в соцсетях глава фонда Елена Ивановская.

Каролина родилась в неблагополучной семье. Мать даже пыталась убить девочку в раннем возрасте. Она была наркоманкой. Девочку в 8 месяцев забрала бабушка, а потом узнала, что та серьезно больна.

Неравнодушные жители Краснодарского края приглашали необычайно обаятельную Каролину то на фотосессию, то на концерт популярной поп-дивы. Событием для нее стал и приезд в Тимашевск с благотворительным концертом балерины Анастасии Волочковой.

elenasolntsevladoshkakh Каролина Гаспарян, подопечная нашего фонда, красивая во всех смыслах девушка, лишь коснувшись любого взглядом, не может оставить равнодушным, остаётся в памяти и сердце навсегда. Вчера мы получили полный комплект фото с первой в жизни девушки фотосессии, состоявшейся 22.11.2018 г. и организованной Фондом в рамках индивидуального Дня чудес , а фотографом была наша прекрасная фея Елена @lenchelochka.art , которой мы безмерно благодарны . Для Каролины это была невероятная радость: красивые фото, общение, видение себя совсем другой . Выражаем признательность студии г. Тимашевска за безвозмездное предоставление студии @_story_tim для фотосессии. С удовольствием делимся с вами полученной красотой. День чудес для Каролины, проведённый 21-22 ноября, вместил в себя массу впечатлений и эмоций, новых и ярких для девушки. В первый день были приобретены удобные необходимые вещи, обувь. Завершением Дня Чудес стало посещение магазина и приобретение нового телефона. Ещё раз говорим "Спасибо!" всем оказавшим помощь в организации Мероприятия для Каролины за радость, подаренную ей. Это было волшебно и незабываемо! Дарите добро и оно обязательно к вам вернётся! #бфсолнцевладошках#фотосессия#фото#модель#красивыелюди #деньчудес#счастье#радость#праздник#тимашевск

- Наша девочка подарила Анастасии букет на сцене, в ответ Анастасия сделала такой же жест. Каролине вручили просто шикарные розы. Таких у девушки никогда не было, - делилась тогда впечатлениями с "КП" - Кубань" Елена Ивановская.

В марте Елена Ивановская возила Каролину для обследования в Санкт-Петербург, где девочке с дистрофией мышц было проведено тщательное обследование. Но чуда не случилось. Болезнь дала необратимые процессы.