Умерла 18-летняя девушка, которой Волочкова подарила огромный букет на своем концерте под Краснодаром
В Тимашевске после двухдневной комы умерла Каролина Гаспарян, девочка со сложной судьбой и неизлечимым диагнозом. Она была подопечной краснодарского благотворительного фонда "Солнце в ладошках". Помочь хоть сколько-нибудь облегчить ее жизнь отозвался вся Россия.
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Анастасия Волочкова сделала с Каролиной Гаспарян много совместных фотографий
Из-за тяжелых диагнозов девушки, все ее органы не развивались нормально. Грудная клеточка не развита, а значит сердце, легкие не функционируют полноценно, а на износ. Три дня до комы Каролина чувствовала себя плохо, поэтому отказывалась от еды. Из-за плохого самочувствия, постоянных болей в спине и во всем теле, настроения не было, не здоровилось. Девочка грустила. Я провела с Каролиной немало времени и знаю обо всех ее страданиях, как неудобно сидеть, лежать, стоять...везде дискомфорт, - написала на своей странице в соцсетях глава фонда Елена Ивановская.
Каролина родилась в неблагополучной семье. Мать даже пыталась убить девочку в раннем возрасте. Она была наркоманкой. Девочку в 8 месяцев забрала бабушка, а потом узнала, что та серьезно больна.
Неравнодушные жители Краснодарского края приглашали необычайно обаятельную Каролину то на фотосессию, то на концерт популярной поп-дивы. Событием для нее стал и приезд в Тимашевск с благотворительным концертом балерины Анастасии Волочковой.
- Наша девочка подарила Анастасии букет на сцене, в ответ Анастасия сделала такой же жест. Каролине вручили просто шикарные розы. Таких у девушки никогда не было, - делилась тогда впечатлениями с "КП" - Кубань" Елена Ивановская.
В марте Елена Ивановская возила Каролину для обследования в Санкт-Петербург, где девочке с дистрофией мышц было проведено тщательное обследование. Но чуда не случилось. Болезнь дала необратимые процессы.
ИСТОЧНИК KP.RU