Просадка фундамента, пробоины в крыше: Краснодарский цирк шестой год ждет ремонта

Здание Краснодарского цирка в самом сердце краевой столицы появилось в 1970 году. За его почти полувековую историю на манеже выступали практически все звезды знаменитого советского цирка.

И сегодня с гастролями сюда заезжают разные шоу, но все большее впечатление производит на зрителей не выступления артистов, а состояние арены, которую ни разу не ремонтировали со дня открытия.

В 2015-м году братья Запашные привезли в Краснодар свою программу, но выступать в цирке отказались, выбрав ледовый дворец как альтернативный вариант.

- Сегодня краснодарский цирк в топе трех худших в России. Уважающие себя артисты в категорической форме отказываются из-за этого сюда приезжать. И мы с братом не исключение, потому что нам жалко того зрителя, который к нам придет, который в туалете будет терять сознание, который будет в зале сидеть на сидушках, которые Хрущев еще видел, - обрушился тогда с критикой Эдгард Запашный.

Фото: Алиса Есикова/Помоги городу

ЦИРК В НАДЕЖНЫЕ РУКИ

До конца 2013-го года Краснодарский цирк принадлежал государственной компании Росгосцирк, которая объединяет десятки цирков по всей стране. Но администрация Краснодарского края в лице губернатора Александра Ткачева и его заместителя Галины Золиной добилась перевода здания из федеральной в краевую собственность.

Это решение встретило сопротивление со стороны артистов Росгосцирка, которые полагали, что прецедент может разрушить цирковую отрасль. Председатель совета директоров Росгосцирка Анатолий Марчевский даже выразил опасение, что краснодарский цирк могут снести, а ценную землю в центре города хотят освободить для других целей.

Тем не менее, краевые власти убедили правительство и министра культуры Мединского, что планируют за счет средств из краевого бюджета провести реконструкцию, которую оценили как минимум в миллиард рублей. Аргумент был убедительным – здание нуждается в срочном ремонте, который можно начать уже летом 2014-го.

Здание Краснодарского циркаФото: Николай ХИЖНЯК

После Олимпиады хлебосольные времена в регионе закончились, и для регионального бюджета миллиард оказался непосильной ношей. А в 2015-м году Александр Ткачев покинул губернаторский пост, вместе с ним и Галина Золина, организовавшая передачу цирка краю.

ПОПЫТКА ВЕРНУТЬСЯ

Для новой администрации региона вопрос цирка явно не был в числе приоритетных. Поэтому уже осенью 2015-го руководство Росгосцирка предложило губернатору Вениамину Кондратьеву вернуть Краснодарский цирк в федеральную собственность, министр Мединский поддержал это обращение. Государственная компания обещала включить здание в «дорожную карту» и привести его в порядок за свой счет.

В краевом министерстве культуры рассчитывали, что средства на реконструкцию все же будут заложены в бюджет 2016-го года, либо за ремонт возьмется инвестор. Ни того, ни другого не произошло, что объяснили «объективными причинами, связанными с экономической ситуацией в стране и мире».

И все-таки летом 2016-го в администрации края однозначно заявили, что здание не вернут Росгосцирку. Отмечалось, что после перехода в региональную собственность помещения цирка «привели в соответствие санитарным нормам, вывели из кризисного состояния и наполнили творческой деятельностью».

- Кроме того Краснодарский край, успешно преодолевая кризисную ситуацию в экономике, имеет достаточный потенциал, чтобы в ближайшее время приступить к инженерному обследованию, разработке проектно-сметной документации и последующему капитальному ремонту Краснодарского цирка, - заверили тогда в администрации.

Однако и в бюджете на 2017-й год также не нашлось денег на реконструкцию Краснодарского цирка. В краевом министерстве культуры лишь развели руками – без внебюджетных источников с реконструкция невозможна.

В 2018-м году министр культуры Мединский на правительственном часе раскритиковал власти Краснодарского края за бездействие.

- Губернатор попросил цирк обратно в региональную собственность, чтобы привести его в порядок. Мы его в региональную собственность передали, и ни полгроша в этот цирк с той поры не вложено. В каком он виде был года четыре назад, так и остался. Был один губернатор, стал другой — все только разводят руками. А цирка нет, - возмутился министр.

НИЧЕГО НОВОГО

В Росгосцирке за все годы не раз менялось руководство, однако позиция относительно Краснодарского цирка осталась прежней – здание нужно вернуть в федеральную собственность.

- Планировалось, что после перевода цирка из федеральной собственности в краевую, его реконструкция завершится в 2017. Однако спустя пять с лишним лет необходимые ремонтные работы выполнены не были, и решение вопроса о реконструкции цирка так и не сдвинулось с мертвой точки, - говорят в государственной компании.

За это время по той самой «дорожной карте» за счет субсидии из федерального бюджета Росгоцирк восстановил здания в Сочи, Иваново, Туле, Рязани, Санкт-Петербурге, Нижнем Тагиле, Курске и Кисловодске, идут работы в Саратове, Омске и Пензе, готовятся документы по капитальному ремонту в Челябинске и Красноярске.

- Росгосцирк готов взять Краснодарский цирк в оперативное управление ввиду наличия в настоящее время необходимых для проведения реконструкции цирка ресурсов и компетенций, - отмечают в Росгосцирке. - Сегодня еще не поздно спасти здание. Однако поставить его в план на реконструкцию можно лишь после того, как он будет передан в ведение Росгосцирка. Как только цирк вернется в систему, будут задействованы все механизмы, которые будут способствовать скорейшему решению вопроса о его реконструкции.

В компании заявили, что неоднократно ставили вопрос о возвращении краснодарского цирка в государственную структуру, но не получили внятного ответа от краевых властей.

- Несмотря на то, что администрация Краснодарского края в целом согласна с позицией компании, согласование правоустанавливающих и других необходимых документов, к сожалению, постоянно затягивается по вине региональных властей. Дело дошло до того, что уже Министерство культуры России обращалось к губернатору края с этим вопросом, однако ситуация остается в подвешенном состоянии и по сей день, - сообщили «КП-Кубань» в Росгосцирке.

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ?

Ежегодно содержание цирка обходится краевому бюджету примерно в 28 млн рублей. Этих денег хватает только на то, чтобы поддерживать текущее состояние помещений, о ремонте речи не идет.

Директор цирка Маргарита Коханова, назначенная на должность сразу после перевода учреждения в краевую собственность, покинула пост в апреле 2018 года, попав под следствие за устройство на работу «мертвых душ» - сварщика и костюмера, зарплату которых она присвоила.

В августе 2018 года Краснодарский цирк возглавил Сергей Парамонов, до этого занимавший руководящие должности в Пермском и Астраханском цирке.

В декабре 2018 года Краснодарский цирк заключил договор с компанией «Главленэксперт» на сумму 2,7 млн рублей, которая провела обследование здание цирка.

В техническом задании к контракту среди замечаний от заказчика было отмечено, что здание эксплуатируется более 40 лет, в нем «заилена дренажная система, существует просадка фундаментов, искривление горизонтальных линий цоколя, вследствие чего нарушена целостность конструкций и покрытий полов, трещины в мозаичных полах вестибюля административного здания».

Фото: Алиса Есикова/Помоги городу

Кроме того, в «местах сопряжения конструкций стен и перегородок глубокие трещины, нарушена целостность отмостки вокруг здания, подпорных стен, маршевых ступеней, лестничных пролетов». На крыше здания неплотности фальцев, пробоины и нарушения примыкания к выступающим частям, а в полах выбоины. Также отмечается неудовлетворительное состояние окон и дверей, которые просто рассохлись и перекосились. Процент износа здания и сетей еще в 2013-м году оценили в 41%.

- Зданию необходим масштабный капитальный ремонт для того, чтобы оно удовлетворяло современным требованиям. Мы его полностью обследовали, выявили слабые места, предложили рекомендации по их устранению. Все конструкции оценены, сделаны расчеты. Могу сказать, что угрозы внезапного обрушения нет, но ремонт, безусловно, необходим, - прокомментировал «КП-Кубань» текущее состояние цирка руководитель компании-подрядчика Сергей Шурухо.

В министерстве культуры Краснодарского края сообщили со ссылкой на результаты обследования, что здание цирка оценивается как «ограниченно-работоспособное, вместе с тем пребывание в здании является безопасным для зрителей».

Фото: Алиса Есикова/Помоги городу

Согласно рекомендациям экспертов во время ремонта цирка среди прочих работ необходимо полностью заменить кровлю, снести и восстановить конструкции перегородок, провести устройство железобетонной отмастки по всему периметру, усиление грунтов, гидроизоляцию, ремонт стен.

УТИХЛА МУЗЫКА

Финансовое состояние Краснодарского цирка в министерстве культуры оценивают как удовлетворительное. А кресло его руководителя снова вакантно. В апреле Сергей Парамонов покинул пост директора по собственному желанию, не проработав и года. На днях стало известно о его назначении директором Астраханского цирка.

В это время в Краснодарском цирке утихла живая музыка. 31 мая истек срок договора с оркестром, который в учреждении продлевать не стали. Дирижер Андрей Романов посетовал на то, что руководители, судя по всему, не видят разницы между магнитофоном и живым оркестром.

- Прекращение работы оркестра цирка связано с окончанием срока гражданско-правового договора, на основании которого осуществляли свою деятельность музыканты оркестра, и наступлением летнего периода, так называемого межсезонья в театрально-концертных и цирковых учреждениях. С началом «высокого» сезона после заключения контрактов на долгосрочные программы руководство цирка вернется к вопросу возобновления работы оркестра, в случае необходимости его занятости в цирковых программах, - ответили в министерстве культуры.

РЕМОНТ ПО ПРОГРАММЕ

Краевые власти не оставляют надежд провести ремонт здания цирка. В региональном министерстве культуры рассказали, что полномочия по реконструкции будут распределены между органами исполнительной власти и государственными учреждениями Краснодарского края.

Откуда же возьмутся деньги? В конце марта вице-губернатор Андрей Алексеенко поручил внести изменения в программу «Развитие культуры» и включить в нее реконструкцию цирка за счет бюджета. Сейчас документ проходит процедуру согласования.

- Работа будет строиться совместно с департаментом строительства и министерством финансов региона. Координатором государственной программы определено министерство культуры Краснодарского края, участником и главным распорядителем бюджетных средств – департамент строительства региона, застройщиком – Краснодарский государственный цирк, заказчиком – Главное управление строительства Краснодарского края, - говорится в ответе замминистра культуры Алексея Батуры на запрос «КП-Кубань».

После того, как цирк включат в программу будет определена компания, которая займется составлением проекта и сметы реконструкции. Тогда и станет известна окончательная стоимость работ.

- Планируемый срок окончания мероприятий по строительству и реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению цирка – 2023 год, - уточнил Алексей Батура.