2019-07-08T11:41:46+03:00
Спорт

Геленджичанин Вячеслав Красильников стал первым в российской истории чемпионом мира по волейболу

Наша пара в финале в Гамбурге обыграла хозяев турнира
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Вячеслав Красильников Фото: Всероссийская федерация волейболаВячеслав Красильников Фото: Всероссийская федерация волейбола
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Впервые в истории российская команда завоевала «золото» чемпионата мира по волейболу. Пара Вячеслав Красильников – Олег Стояновский в финале в немецком Гамбурге при 12-тысячной толпе болельщиков одолели хозяев площадки Клеменса Виклера и Юлиуса Толе – 19:21, 21:17, 15:11. На пути к титулу россияне также оказались сильнее пар из Чехии, Италии и две команды США.

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Вячеслав Красильников - первый российский чемпион мира в пляжном волейболе
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Этот исторический успех также гарантировал нашей команде участие на Олимпиаде-2020 в Токио. 28-летний Вячеслав Красильников пополнил копилку медалей чемпионатов мира – к «бронзе» двухлетней давности добавилось и «золото».

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский чемпионы мира Фото: Всероссийская федерация волейбола

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский чемпионы мира Фото: Всероссийская федерация волейбола

- В первые моменты после финала немного не верим, что именно мы — чемпионы мира! Честно говоря, перед началом матча были уверены в своих силах и мало сомневались, что победим. По ходу игры я лично старался держать под контролем свои эмоции. Хотел, чтобы мой партнер Олег Стояновский не нервничал, чувствовал себя на площадке комфортно и раскрепощенно. Это принесло свои плоды, особенно в концовке встречи. Партнер совершил пару подач навылет, дважды удачно заблокировал атаки немцев. Ощущения от победы в Гамбурге у нас, конечно, крутые, но, в то же время, праздновать особо некогда. Сразу переезжаем в швейцарский Гштаад, где пройдет этап «Мирового тура». Да, со званием чемпионов мира мы выиграли и прямую путевку на Олимпиаду-2020, однако ее мы и так смогли бы добыть, чисто по рейтингу. Зачетных очков у нас хватает, - поделился впечатлениями от титула Вячеслав Красильников.

ВСЯ ЖИЗНЬ – ВОЛЕЙБОЛ

Вячеслав Красильников родился в Геленджике и начал играть с семи лет под руководством тренера Юрия Пономарева. Зимой Слава выступал в классическом волейболе, летом уходил в «пляжку». Участвовал и побеждал в десятках соревнованиях самого разного калибра, а в 2016-м году впервые попал на Олимпиаду.

В паре с Константином Семеновым Красильников показал лучший результат в истории российского пляжного волейбола на Играх, остановившись в шаге от бронзовых наград.

После Рио-2016 напарником Вячеслава стал Никита Лямин, с которым они завоевали бронзовые медали чемпионата мира-2017 в Вене.

С осени 2018-го геленджичанин выступает в паре с Олегом Стояновским. Они уже взяли награды в трех турнирах категории «4 звезды», выиграли этап Мирового тура и, наконец, стали первыми в российской истории чемпионами мира.

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- Не каждый мальчик подобных высот в таком возрасте может добиться, а мой добился! - с гордостью говорит мама спортсмена Ирина Красильникова. – Шел к своей цели, несмотря ни на что. Никакие кружки и секции не посещал, все свободное время отдавал только спорту. Да и вообще у нас вся семья такая – отец в волейбол играл, дед. Так что, есть в кого (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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