2019-07-08T12:52:58+03:00
Экономика

Задача выполнена: В Керченском проливе убирают рабочие мосты

Металлические конструкции простояли три с половиной года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Инфоцентр "Крымский мост"Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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В Керченском проливе завершается еще один этап строительства Крымского моста. Рабочие демонтируют временные мосты, которые соединяли участки стройки от берегов к фарватеру.

В Керченском проливе срезают временные мосты.

Специальные разборные металлические конструкции простояли в море 3,5 года, обеспечивая перемещение и работу тяжелой техники в акватории и бесперебойную доставку материалов. Теперь все работы продолжаются в верхней части, где завершается укладка рельсов на железнодорожной части перехода.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

- Благодаря рабочим мостам большой Крымский мост поднялся из воды и набрал нужную высоту. Сейчас все процессы сосредоточены наверху, на железнодорожных пролетах: идет укладка рельсов, балластировка пути, устройство системы освещения железной дороги и архитектурной подсветки фарватерного участка. Предстоит большой объем работы по монтажу устройств сигнализации, централизации и блокировки. «Времянки» выполнили свои задачи и демонтируются. Акватория остается чистой, — рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурных проектам «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Временных мостов было три. Первый соединил остров и косу Тузла, второй – от Тузлы до фарватера, и самый длинный третий (более 2 км) – от керченского берега до фарватера. Сооружение из 100 пролетов на 101 опоре тяжелее металлической части Эйфелевой башни в Париже: весит более 7900 тонн.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

- Стройка в условиях моря с рабочих мостов сегодня — редкость. Их тоже нужно строить, а это время. Мы потратили более года. Но именно такая подготовка потом дала нам фору: мы свели к минимуму зависимость от штормовой погоды и техфлота и получили возможность в хорошем темпе и с надлежащим качеством выполнить большие объемы свайных, бетонных и других работ, — рассказал генеральный директор компании «СГМ-Мост» Александр Островский.

Выполнившие свою задачу мосты демонтируют водолазы, которые поднимают на поверхность сваи. Трубы срезают ниже линии размыва морского дна с помощью электрокислородной резки. Сваи, пролетные строения и другие элементы складируются на стройплощадке.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

- Далее они будут поэтапно перевозиться в другие регионы России для организации строительства новых объектов транспортной инфраструктуры, - рассказали в инфоцентре «Крымский мост».

ИСТОЧНИК KP.RU

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