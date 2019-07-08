Задача выполнена: В Керченском проливе убирают рабочие мосты

В Керченском проливе завершается еще один этап строительства Крымского моста. Рабочие демонтируют временные мосты, которые соединяли участки стройки от берегов к фарватеру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718976" frameborder="0"></iframe> В Керченском проливе срезают временные мосты.

Специальные разборные металлические конструкции простояли в море 3,5 года, обеспечивая перемещение и работу тяжелой техники в акватории и бесперебойную доставку материалов. Теперь все работы продолжаются в верхней части, где завершается укладка рельсов на железнодорожной части перехода.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

- Благодаря рабочим мостам большой Крымский мост поднялся из воды и набрал нужную высоту. Сейчас все процессы сосредоточены наверху, на железнодорожных пролетах: идет укладка рельсов, балластировка пути, устройство системы освещения железной дороги и архитектурной подсветки фарватерного участка. Предстоит большой объем работы по монтажу устройств сигнализации, централизации и блокировки. «Времянки» выполнили свои задачи и демонтируются. Акватория остается чистой, — рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурных проектам «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Временных мостов было три. Первый соединил остров и косу Тузла, второй – от Тузлы до фарватера, и самый длинный третий (более 2 км) – от керченского берега до фарватера. Сооружение из 100 пролетов на 101 опоре тяжелее металлической части Эйфелевой башни в Париже: весит более 7900 тонн.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

- Стройка в условиях моря с рабочих мостов сегодня — редкость. Их тоже нужно строить, а это время. Мы потратили более года. Но именно такая подготовка потом дала нам фору: мы свели к минимуму зависимость от штормовой погоды и техфлота и получили возможность в хорошем темпе и с надлежащим качеством выполнить большие объемы свайных, бетонных и других работ, — рассказал генеральный директор компании «СГМ-Мост» Александр Островский.

Выполнившие свою задачу мосты демонтируют водолазы, которые поднимают на поверхность сваи. Трубы срезают ниже линии размыва морского дна с помощью электрокислородной резки. Сваи, пролетные строения и другие элементы складируются на стройплощадке.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

- Далее они будут поэтапно перевозиться в другие регионы России для организации строительства новых объектов транспортной инфраструктуры, - рассказали в инфоцентре «Крымский мост».