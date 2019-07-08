2019-07-08T15:12:07+03:00
Общество

На Кубани поставили памятник первой и - единственной! - девушке Почетного караула

Аня Алекс год назад разбилась на мотоцикле [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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По выходным вместе со своими коллегами-мужчинами она дежурила в почетном карауле.По выходным вместе со своими коллегами-мужчинами она дежурила в почетном карауле.
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26-летнюю Анну Болвачеву знали не только в родной станице Рязанской, но и в краевом центре. Эта девушка не только укрощала байки, но и была первой и единственной представительницей прекрасного пола, которая служила в Кубанском казачьем войске. И не где-нибудь, а в конном подразделении.

Этой девушке были подвластны любые трюки.

Этой девушке были подвластны любые трюки.

Она занималась джигитовкой, исполняя на своем верном Тайфуне такие акробатические трюки, что у наблюдающих за лихой казачкой мужчин порой даже голова кружилась. Езда лежа, поперек седла, стойка сбоку, вис вниз головой - прием, спасший жизни тысячам казаков в конном бою – этой девушке подвластны были любые трюки.

Аня была не только укротительницей лошадей, но и байков.

Аня была не только укротительницей лошадей, но и байков.

Конечно, свое мастерство она оттачивала не один год. Не обошлось без падений, синяков, ушибов и растяжений. А в 2011 году Аня участвовала в показательных выступлениях в Атамани и произвела такое впечатление на войскового атамана, что Николай Александрович Долуда предложил ей стать полноправным участником конного Почетного караула. С тех пор по воскресеньям она вместе со своими коллегами-мужчинами дежурила в почетном карауле на улице Красной и у памятника Екатерине напротив здания ЗСК…

В 2011 году Аня участвовала в показательных выступлениях в Атамани и произвела впечатление на войскового атамана.

В 2011 году Аня участвовала в показательных выступлениях в Атамани и произвела впечатление на войскового атамана.

Но все оборвалось 5 июня 2018 года, когда Аня попала в серьезную аварию на Северном мосту Краснодара. Водитель за рулем Skoda выехал на встречку, где столкнулся с двумя машинами Hyundai и Toyota и мотоциклом Honda, которым управляла девушка.

Фото с места аварии в Краснодаре. Фото: "Мото Краснодар"

Фото с места аварии в Краснодаре. Фото: "Мото Краснодар"

В крайне тяжелом состоянии Аню доставили в больницу. За три недели врачи провели десять операций. Девушка уже пошла на поправку, но 29 июня ее сердце остановилось.

Похоронили укротительницу байков и лошадей на кладбище в родной станице Рязанской. А ровно через год после смерти на ее могиле установили памятник, над которым три месяца работал скульптор из Анапы Вадим Бабак. Мастер не только сумел передать внешность девушки, но и ее коня, которого она взяла на воспитание еще жеребенком.

Процесс создания памятника Видео: Вадим БАБАК.

- Ко мне обратилась мама девушки, которая попросила изготовить этот памятник. Поскольку я никогда не видел Аню и ее лошадь, пришлось долго изучать ее фото, видео с ней, а коня, на котором она ездила, осматривал лично, - рассказывает «КП» - Кубань» Вадим Бабак. – Памятник сделан из искусственного камня, покрытого бронзовым напылением. Создавался он в натуральную величину. Я старался проработать каждую деталь.

Мастер не только сумел передать внешность девушки, но и ее коня.

Мастер не только сумел передать внешность девушки, но и ее коня.

Все, кто увидел памятник, в один голос сказали, что удалось создать точную копию наездницы. Стоит сказать, в России это единственный мемориал, посвященный современной девушке-казачке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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