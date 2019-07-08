2019-07-08T15:22:07+03:00
Общество

«Утонула в озере рядом с игровой площадкой»: гандболистка сборной России погибла в Польше после чемпионата

Девушка родилась на Кубани, а играла в ставропольском клубе
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Екатерина КоролеваЕкатерина Королева
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Печальные вести пришли из Польши, где недавно закончился чемпионат Европы по пляжному гандболу. Сразу же после окончания турнира, женская сборная пошла купаться на озеро, которое находится рядом с игровыми площадками. Игрок сборной России по пляжному гандболу, уроженка Краснодарского края 21-летняя Екатерина Королева утонула.

- Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители федерации гандбола России оказывают полное содействие полицейским и следователям, - сообщили в Федерации. - Руководители Федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации.

Сама Екатерина Королёва родилась в городе Крымске, Краснодарского края. На Кубани начинала карьеру гандболистки. Девушка занималась этим видом спорта 15 лет. А последнее время она выступала за «Ставрополье» и женскую сборную России по пляжному гандболу.

- Катя во втором классе стала заниматься спортом, - рассказывают ее подруги. – Сначала занималась волейболом, играла в баскетбол и теннис. И успевала еще и на гандбол бегать. Она даже попала в призеры чемпионата Краснодарского края по гандболу. А когда попала с сборную России, была такая счастливая. Она мечтала об этом! Мечтала ездить за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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