Красота для современного человека является неотъемлемой составляющей успешного образа. При этом речь вовсе не о килограммах косметики на лице. Здоровая сияющая кожа, ухоженные волосы, подтянутая фигура – именно по этой «одежке» нас встречают и оценивают во время знакомства – личного или делового. Прекрасная внешность на подсознательном уровне ассоциируется со здоровьем. Поэтому ни в коем случае нельзя разделять понятия «красота» и «здоровье». Ведь в погоне за привлекательной обложкой можно нанести непоправимый вред своему здоровью. Поэтому к процессу самосовершенствования стоит подходить грамотно и под руководством профессионалов, которые знают, как помочь вам стать прекраснее, сохранить молодость и при этом укрепить здоровье.

Где найти квалифицированных специалистов

Лучшей рекомендацией для врача, в том числе и косметолога, являются благодарные пациенты и значительное время успешной работы. Чтобы не пришлось пожалеть, расплачиваясь своим здоровьем и финансами, стоит тщательно изучить информацию о медучреждении. В медицинском центре "Кубань Плаза"работают ведущие специалисты в области косметологии, диетологии и пластической хирургии. Врачи клиники подберут лучшее решение проблемы пациента с использованием индивидуальных лечебных программ, составленных с учетом состояния здоровья. Медицинский центр "Кубань Плаза", отзывы о котором самые положительные, сделает вашу жизнь ярче, ведь вам больше не придется беспокоиться о несовершенствах внешности.

Крепкая коса – девичья краса

Проблема тусклых и ослабленных волос знакома, пожалуй, каждой современной женщине. Последовательницы Рапунцель, любительницы мальчишеских стрижек и сами мужчины одинаково подвержены стрессам, последствиям несбалансированного питания и неблагоприятной экологии. Все это приводит к ослаблению и потере волос. Усугубляет проблему и неправильно подобранные косметические средства по уходу за кожей головы.

Поэтому без помощи профессионалов тут не обойтись. В медицинском центре "Кубань Плаза" используют инновационные методы в области трихологии. Одним из перспективных является аппаратное лечение с использование импульсных токов, воздействующих на нервные окончания, сальные железы, мелкие сосуды, нервную систему в целом.

В центре используют также инфракрасное и лазерное лечение, фракционную мезотерапию и многое другое. Но окончательное лечение назначает врач-трихолог после тщательного обследования.

Стройная фигура – основа здоровья

Борьба с лишним весом уже стала навязчивой идеей среди как женской, так и мужской части населения. Похудеть стремятся многие, но, к сожалению, не всем удается достичь желаемого результата и не навредить собственному здоровью.

Ни в коем случае не начинайте голодать или садиться на жесткие диеты. И уж тем более не спешите глотать сомнительные пилюли, которые, как обещает реклама, гарантируют вам возвращение стройности за пару съеденных упаковок (весьма недешевых, кстати). Хорошо, если эти препараты просто не принесут ожидаемого результата. Но, к сожалению, таблетки могут нанести и непоправимый вред организму, из-за чего придется пройти долгое, неприятное и весьма недешевое лечение.

В медицинском центре "Кубань Плаза" к этой проблемке подходят комплексно, ведь ненавистный жир – это не изолированное зло, а часть сложной и очень хрупкой системы организма. Поэтому профессиональные диетологи составят индивидуальный план питания для каждого клиента, в котором учтут все особенности организма. Кроме того, сбросить лишние килограммы, избавиться от целлюлита и сделать кожу упругой поможет профессиональный массаж с применением аппаратных процедур. В медицинском центре "Кубань Плаза" также представлены SPA-процедуры и обертывания, которые возвращают телу стройность и делают кожу упругой, не нанося вреда здоровью. И благодарные посетители центра успели оценить эффективность такого подхода – "Кубань Плаза" имеет положительные отзывы клиентов, вернувших себе былую стройность под руководством опытных специалистов.

Косметология и пластическая хирургия

Поддержать молодость кожи лица можно с помощью различных косметических процедур, которые насыщают кожу витаминами и минералами. С возрастом для многих женщин становится актуальной и проблема пигментации кожи. Для борьбы с этой напастью специалисты медицинского центра "Кубань Плаза" разработали антипигментную программу, которую уже успели оценить по достоинству многие жительницы Краснодара. Для сохранения рельефа лица эффективен скульптурный массаж, плазмолифтинг коллагеновое насыщение кожи и многое другое.

В случае необходимости можно воспользоваться и услугами пластического хирурга. Наиболее популярными востребованными процедурами в этой сфере являются удаления косметического татуажа, подтяжка контура лица, избавление от носогубной морщины.

При возникновении той или иной проблемы, не стоит опускать руки и грустить, усугубляя и без того стрессовую жизнь. Просто обратитесь за консультацией к профессионалам медицинского центра "Кубань Плаза", которые знают, как продлить молодость и сохранить красоту без ущерба для вашего здоровья.

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